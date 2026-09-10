Veterani elitnog SAS-a obučavali Ruse u kampovima u Srbiji?

The Telegraph je dobio na uvid kopiju dokumenta sastavljenog za Australsku tajnu obavještajnu službu (SIS), koji se temelji na razgovorima s dvojicom bivših pripadnika australskih specijalnih snaga i jednim aktivnim pričuvnikom. Oni tvrde da im je ponuđeno da rade kao instruktori u kampovima za obuku u Bugarskoj i Srbiji, koje su navodno koristili i ruski klijenti.