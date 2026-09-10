otkriva Telegraph
Veterani elitnog SAS-a obučavali Ruse u kampovima u Srbiji?
Veterani britanskog SAS-a obučavaju Ruse za borbe u Ukrajini, navodi se u procurjelom obavještajnom dokumentu do kojeg je došao The Telegraph.
U procjeni sastavljenoj za obavještajne službe saveza Five Eyes navodi se, uz "visok stupanj pouzdanosti", da su zapadni vojni veterani angažirani za obuku ruskih državljana, kao i aktivnih pripadnika vojske.
The Telegraph je dobio na uvid kopiju dokumenta sastavljenog za Australsku tajnu obavještajnu službu (SIS), koji se temelji na razgovorima s dvojicom bivših pripadnika australskih specijalnih snaga i jednim aktivnim pričuvnikom. Oni tvrde da im je ponuđeno da rade kao instruktori u kampovima za obuku u Bugarskoj i Srbiji, koje su navodno koristili i ruski klijenti.
U dokumentu se navodi da borbeni kamp kojim upravlja tvrtka za vojnu obuku Alfa-Metal u Mejdeniju na sjeveru Bugarske zapošljava instruktore "različitih profila", među kojima su pripadnici SAS-a, australske pukovnije komandosa, američkih policijskih snaga i američkih Navy SEALsa.
Centar Alfa-Metal nudi obuku specijalnih snaga i napredne snajperske tečajeve po cijeni od oko 4000 eura po osobi. Obuka je namijenjena potencijalnim pripadnicima privatnih vojnih kompanija, tjelohraniteljima i timovima za korporativnu sigurnost.
Međutim, u dokumentu se tvrdi da su privatni kampovi za obuku u Europi i nakon 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, nastavili primati ruske državljane na tečajeve koji uključuju i "naprednu borbu u zatvorenim prostorima".
Veterani specijalnih snaga s kojima je razgovarano radi prikupljanja obavještajnih podataka o kampu rekli su da su im sadašnji zaposlenici kazali kako su se ruski državljani ondje nastavili obučavati i tijekom 2025. godine, tri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.
S bivšim pripadnicima australske vojske razgovarao je posrednik čiji identitet The Telegraph nije objavio iz sigurnosnih razloga.
Tražili veterane SAS-a preko LinkedIna
Na internetskoj stranici centra Alfa-Metal na promotivnoj stranici posvećenoj instruktorima nalazi se i fotografija logotipa SAS-a. Tvrtka je na LinkedInu također objavila oglas za posao kojim je tražila veterane SAS-a za rad u centru.
U procurjelom dokumentu tvrdi se da je najmanje jedan od instruktora služio u toj elitnoj britanskoj postrojbi.
U oglasu, objavljenom prije šest mjeseci, tražio se "državljanin Ujedinjenog Kraljevstva" sa "snažnim operativnim iskustvom i dokazanim iskustvom u obuci".
"Trenutačno tražimo iskusnog instruktora SAS-a koji bi se pridružio našem timu", navodi se u oglasu.
"Ako ste posvećeni obuci, profesionalnosti i podizanju standarda, voljeli bismo da nam se javite."
Na stranici s instruktorima Alfa-Metala naveden je, čini se, i američki veteran koji tvrdi da je 12 godina služio u Zapovjedništvu za specijalne operacije američke vojske.
Muškarac, čije ime The Telegraph ne objavljuje, predstavio se kao stručnjak za protuterorizam koji je završio program obuke američkih rendžera i padobransku školu, kao i obuku za operacije u džungli, izviđanje na velikim udaljenostima te obuku za izviđačkog plivača. Riječ je o tečajevima koji se uobičajeno povezuju s obukom specijalnih snaga.
Rusija se suočava s nedostatkom ljudstva
Rusija je pretrpjela goleme gubitke na bojištu u Ukrajini. Prema zapadnim dužnosnicima, broj poginulih i ranjenih dosegnuo je 1,4 milijuna, pri čemu je poginulo do 500.000 ljudi.
Situacija je, prema obavještajnim izvorima, postala toliko ozbiljna da Moskva svakog mjeseca gubi oko 6000 vojnika više nego što ih uspijeva regrutirati.
Kriza s ljudstvom dodatno je opteretila sposobnost Kremlja da obučava vojnike, zbog čega su neki od njih možda počeli odlaziti na vojne tečajeve izvan Rusije kako bi naučili borbene vještine ili nadopunili nedostatnu obuku koju su prethodno prošli.
Kamp se oglašavao na ruskoj stranici
Čini se da je Alfa-Metal povezan s Alfa Regionom, ruskom privatnom zaštitarskom tvrtkom sa sjedištem u Sankt-Peterburgu.
Alfa Region na svojoj internetskoj stranici oglašava kamp za obuku i navodi tečajeve za privatne vojne kontraktore te instruktore s "opsežnim iskustvom u specijalnim i policijskim postrojbama u Bugarskoj, Sjedinjenim Državama, Rusiji, Grčkoj, Izraelu i Ukrajini".
Promotivni materijali Alfa-Metala prikazuju muškarce u maskirnim odorama kako se kreću kroz šumu s jurišnim puškama opremljenima prigušivačima.
Alfa-Metal je za The Telegraph odbacio tvrdnje da je ikada zapošljavao veterane SAS-a te je zanijekao bilo kakvu povezanost s britanskim specijalnim snagama.
Glasnogovornik centra rekao je da od početka ruske invazije na Ukrajinu nisu obučavali nijednog ruskog državljanina te da nikada nisu zapošljavali bivšeg pripadnika SAS-a. Navode iz obavještajnog dokumenta opisao je kao "lažne".
Centar za obuku zanijekao je i povezanost s Alfa Regionom, tvrdeći da je do takvog zaključka došlo zbog "sličnosti imena neovisnih pravnih subjekata".
Međutim, nakon što je The Telegraph upozorio na stranicu Alfa-Metala na kojoj se spominje "partnerski sporazum" s Alfa Regionom, glasnogovornik je potvrdio da je centar imao "povijesne profesionalne kontakte" s tom tvrtkom. Dodao je da je pokrenuta provjera arhiviranih promotivnih materijala kako bi se ispravio "zastarjeli sadržaj".
Navode istražuje australska obavještajna služba
The Telegraph doznaje da australski SIS sada istražuje obavještajni dokument u kojem se iznose tvrdnje da su veterani zapadnih specijalnih snaga obučavali Ruse.
Izvor blizak istrazi rekao je da će njezini rezultati vjerojatno biti podijeljeni s Ujedinjenim Kraljevstvom i SAD-om putem obavještajne mreže Five Eyes.
Prema britanskim i australskim zakonima, bivšim pripadnicima specijalnih snaga zabranjeno je koristiti svoje znanje i obuku kako bi pomagali stranoj državi.
The Telegraph navodi da nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje iz procurjelog dokumenta.
Nekoliko izvora iz SAS-a osporilo je tvrdnje da su veterani te elitne postrojbe sudjelovali u obuci, navodeći da bi takvo postupanje predstavljalo izdaju njihovih vrijednosti.
Visoki izvor iz SAS-a rekao je da nema saznanja o tome da bivši pripadnici te postrojbe obučavaju Ruse za borbu.
"SAS je mala zajednica i ljudi razgovaraju. Da netko to radi, znali bismo. Kad bi netko doista to radio, bio bih nevjerojatno iznenađen i duboko razočaran", rekao je.
"Postoji oko 5000 veterana SAS-a, ali lako je moguće da postoji još 25.000 ljudi koji tvrde da su bili pripadnici te postrojbe jer im to dobro izgleda u životopisu. Mnogo je lažljivaca."
Phil Campion, bivši stožerni narednik 22. pukovnije SAS-a, rekao je da bi takvo postupanje bilo neetično.
"Bilo bi neetično da naši vojnici obučavaju vojnike koji bi na kraju mogli ratovati protiv naših ljudi. Morali bi djelovati potpuno na svoju ruku ili biti motivirani novcem", rekao je.
David White, umirovljeni pukovnik SAS-a, dodao je da su veterani specijalnih snaga oduvijek nakon službe odlazili raditi kao vojni savjetnici.
No rekao je da u SAS-u ne bi imali mnogo razumijevanja za bilo koga tko bi bio uhvaćen kako pomaže u obuci Rusa.
"Da sam dobio funtu za svakoga tko je rekao da je bivši pripadnik SAS-a, bio bih vrlo bogat čovjek", rekao je. "To gotovo uvijek nije istina. Činjenica da tvrde da su bivši pripadnici SAS-a vjerojatno je upravo to – samo tvrdnja."
Glasnogovornik Alfa-Metala ponovno je kategorički odbacio optužbe.
"Alfa-Metal kategorički odbacuje tvrdnju da smo koristili ili koristimo bivše pripadnike britanskog SAS-a ili drugih zapadnih specijalnih snaga za obuku ruskih državljana ili osoba koje namjeravaju sudjelovati u ratu u Ukrajini na strani Rusije. Ta je tvrdnja lažna", rekao je.
Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane poručio je da je dugogodišnja politika uzastopnih britanskih vlada da ne komentiraju pitanja povezana sa specijalnim snagama ili obavještajnim službama.
"Imamo snažno zakonodavstvo za suzbijanje neprijateljskih aktivnosti stranih država, a Zakon o nacionalnoj sigurnosti našim obavještajnim službama i policiji daje alate potrebne za otkrivanje i suzbijanje prijetnji", poručili su iz Ministarstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare