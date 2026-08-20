VIDEO / Rusija zasula Kijev balističkim projektilima, 13 mrtvih. Zelenski: Imamo manjak raketa za protuzračnu obranu

Ilustracija: HANDOUT/AFP

Najmanje 13 osoba je ubijeno i 40 ozlijeđeno u najnovijim ruskim napadima na ukrajinski glavni grad, rekao je ukrajinski premijer, dok se Kijev i dalje suočava s manjkom raketa za protuzračnu obranu, javlja BBC u četvrtak.

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Tijekom noći su u Kijevu pogođeni stambeni blokovi i skladišta, rekla je Državna služba za hitne slučajeve (DSNS), a oštećena je i dječja bolnica te škola.

Rusko ministarstvo obrane je objavilo da je gađalo vojne objekte i skladišta iz zraka, s kopna i mora.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je do smrtnih slučajeva došlo zbog manjka raketa za protuzračnu obranu, koje Kijevu dostavljaju zapadni saveznici.

Emergency crews have been working at the sites of Russian strikes since overnight. It was a massive attack – the Russians had been preparing for a long time, combining different types of ballistic missiles, cruise missiles, and drones, aiming to cause as much damage as possible… pic.twitter.com/zvOkAwgNlf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026

"Dokle god Ukrajina nema dovoljno protubalističkih raketa, Rusija neće ozbiljno razmišljati o miru", napisao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.

"Presretačke rakete za (protuzračne sustave) Patriot još uvijek nisu nadomještene, a potrebne su svakoga dana. Svaka dodatna raketa spašava živote naših ljudi", dodao je.

Ukrajina: Nijedan balistički projektil nije oboren

Ukrajina se oslanjala na američke presretačke rakete za Patriot kako bi se suprotstavila ruskim balističkim projektilima, ali SAD je iskoristio većinu svojih zaliha tijekom rata na Bliskom istoku, zbog čega sve manje raketa šalje Ukrajini.

Prema izvješću ukrajinskog ratnog zrakoplovstva objavljenom u četvrtak ujutro, nijedan ruski balistički projektil lansiran tijekom noći nije oboren.

We’re under russian attack. My neighbor screamed, “F**k! Nobody shoots them down!”



It seems like we have no interceptors at all.



📍Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/w39Cuh77jr — Victoria (@victoriaslog) August 19, 2026

❗️I am in shock, a barage of ballistic missiles just hit Kyiv, 8 more Kalibr cruise missiles are about to impact, ETA: 15-30 minutes.



Please if you are reading this: SEEK SHELTER!!!



You don't have to die tonight 🫂



PLEASE, just this once, seek shelter. pic.twitter.com/Wdd9vH3KlT — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) August 19, 2026

Massive fires seen burning at a logistics warehouse and oil depot in the city of Brovary, Kyiv Oblast, following overnight Russian missile and drone strikes. pic.twitter.com/4mGKZkxNx8 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) August 20, 2026

Ukrajinski parlamentarni zastupnik Oleksij Gončarenko rekao je za BBC Radio 4 da njegova zemlja "ne može ništa učiniti" bez presretačkih raketa, opisavši ukrajinske gradove kao "apsolutno nezaštićene" od napada balističkih projektila.

Najnoviji napadi na Kijev su počeli oko ponoći po lokalnom vremenu te su se diljem grada uključile sirene za zračnu uzbunu, nakon čega je grad pogodilo oko 20 ruskih raketa.

Zbog napada je bez opskrbe električnom energijom ostalo nekoliko tisuća objekata.

U petak će biti dan žalosti za ubijene tijekom noći na četvrtak, piše BBC.