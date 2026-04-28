Blue Star III

VIDEO / Američki marinci upali na komercijalni brod usred iranske blokade

N1 Info
28. tra. 2026. 22:44
CENTCOM / X / Screenshot

Komercijalni brod Blue Star III pušten je nakon što je pretragom utvrđeno da nije planirao pristati u iranskoj luci, priopćio je CENTCOM.

Američki marinci koji djeluju u Arapskom moru u utorak su se ukrcali na komercijalni brod za koji se sumnjalo da pokušava doći do blokiranih iranskih luka, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

„Ranije danas u Arapskom moru, američki marinci iz 31. ekspedicijske jedinice marinaca ukrcali su se na brod M/V Blue Star III“, objavio je CENTCOM na društvenoj platformi X.

Brod je pušten nakon što je pretragom utvrđeno da nije planirao pristati u iranskoj luci, navodi se.

CENTCOM je dodao da je 39 plovila „preusmjereno kako bi se osigurala usklađenost“ s blokadom.

Pomorski promet kroz Hormuški tjesnac ozbiljno je poremećen otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana, što je uzdrmalo globalna energetska tržišta i potaknulo strahove od dugotrajne gospodarske štete.

