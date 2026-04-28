VIDEO / Američki marinci upali na komercijalni brod usred iranske blokade

Komercijalni brod Blue Star III pušten je nakon što je pretragom utvrđeno da nije planirao pristati u iranskoj luci, priopćio je CENTCOM.
Američki marinci koji djeluju u Arapskom moru u utorak su se ukrcali na komercijalni brod za koji se sumnjalo da pokušava doći do blokiranih iranskih luka, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
„Ranije danas u Arapskom moru, američki marinci iz 31. ekspedicijske jedinice marinaca ukrcali su se na brod M/V Blue Star III“, objavio je CENTCOM na društvenoj platformi X.
Brod je pušten nakon što je pretragom utvrđeno da nije planirao pristati u iranskoj luci, navodi se.
CENTCOM je dodao da je 39 plovila „preusmjereno kako bi se osigurala usklađenost“ s blokadom.
Pomorski promet kroz Hormuški tjesnac ozbiljno je poremećen otkako je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana, što je uzdrmalo globalna energetska tržišta i potaknulo strahove od dugotrajne gospodarske štete.
Earlier today in the Arabian Sea, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/V Blue Star III, a commercial ship suspected of attempting to transit to Iran in violation of the U.S. blockade of Iranian ports. U.S. forces released the vessel after conducting a… pic.twitter.com/UFx329OsHj— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026
