"žele otvaranje hormuza"

Trump: Iran nas je obavijestio da su u "stanju kolapsa"

Hina
28. tra. 2026. 17:30
Donald Trump
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je objavio kako je Iran rekao da je u kolapsu i kako želi da Sjedinjene Države otvore Hormuški tjesnac dok ne sredi stvari sa svojim vodstvom.

Iz Trumpove objave na društvenim mrežama nije jasno na koji je način Iran uspio prenijeti tu poruku, a nije dostupan ni komentar iranske strane.

"Iran nas je upravo obavijestio da su u 'stanju kolapsa'. Žele da 'otvorimo Hormuški tjesnac' što je prije moguće, dok pokušava shvatiti svoju situaciju s vodstvom (što vjerujem da će uspjeti učiniti!)", objavio je Trump na društvenim mrežama.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev da komentira objavu na Trumpovoj mreži Truth Social.

Američki je predsjednik nezadovoljan najnovijim iranskim prijedlogom o rješenju dvomjesečnog rata, rekao je Reutersu američki dužnosnik, što smanjuje nade u rješenje sukoba koji je poremetio globalnu opskrbu energijom, potaknuo inflaciju i pobio tisuće ljudi.

