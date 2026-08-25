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VIDEO / Tajni let? Američki vojni avion sletio u Moskvu, ne zna se razlog
Američki vojni transportni zrakoplov C-17A Globemaster III ujutro 25. kolovoza sletio je u moskovsku zračnu luku Vnukovo nakon leta iz Rige, prema podacima servisa za praćenje letova Flightradar24.
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Zrakoplov s pozivnim znakom REACH4555 u Rusiju je sletio oko 10:04 po moskovskom vremenu, objavio je ruski RBK pozivajući se na podatke Flightradar24.
An unusual visitor to Moscow this morning. 👀— Flightradar24 (@flightradar24) August 25, 2026
A US Air Force C-17A Globemaster III flew from Riga to Moscow Vnukovo Airporthttps://t.co/D7vylYesDQ pic.twitter.com/jXbOSj0LXM
Riječ je o zrakoplovu s oznakom 07-7181, koji je iz Rige poletio oko 8:50 po moskovskom vremenu. Flightradar24 objavio je snimke praćene putanje leta, prema kojima je zrakoplov prešao Latviju i Litvu, a potom nastavio prema ruskom teritoriju i sletio u Vnukovo.
Na društvenoj mreži X pojedini profili koji prate letove u početku su dovodili u pitanje je li zrakoplov doista ušao u ruski zračni prostor. Kao razlog su naveli to što su se pojedini podaci o njegovoj poziciji razlikovali od onoga što je uobičajeno za automatizirano praćenje.
A U.S. Air Force Boeing C-17 Globemaster III has landed at Moscow's Vnukovo Airport.— Open Source Intel (@Osint613) August 25, 2026
It flew in from Riga, Latvia, and its flight history includes Camp Springs, Maryland, where Joint Base Andrews is located. That base hosts the aircraft used by the U.S. President.
The purpose… pic.twitter.com/FmsYTVTctR
Profil Coffe Report objavio je da je pozicija zrakoplova naknadno potvrđena putem ACARS inicijalizacijske poruke te da je Flightradar24 prikazao cijeli prilaz zračnoj luci i slijetanje u Vnukovo, prenosi Defence blog.
Let prijavljen pod oznakom povezanom s putovanjem čelništva Ministarstva rata ili logističnom potvrdom?
Američko ratno zrakoplovstvo ni Ministarstvo rata zasad nisu javno potvrdili svrhu leta ili njegovo odredište. Coffe Report, pozivajući se na neimenovane izvore na X-u, naveo je da je let prijavljen pod oznakom "SECDEF support code". Takva bi oznaka upućivala na to da je misija povezana s putovanjem čelništva Ministarstva rata ili logističkom potporom, no ta informacija nije neovisno potvrđena.
Prema podacima o povijesti leta koje je pregledao Brit Brief, posljednja ruta zrakoplova počela je u Sjedinjenim Američkim Državama 22. kolovoza. Tada je poletio iz vojne baze McGuire-Dix-Lakehurst u Wrightstownu u New Jerseyju i sletio u vojnu bazu Charleston u Južnoj Karolini. Dan kasnije letio je iz Charlestona prema vojnoj bazi Andrews u Camp Springsu u Marylandu, a potom nastavio prema Rigi.
Za što SAD koristi avion C-17?
Vnukovo, treća najprometnija zračna luka u Rusiji, tijekom rata između Rusije i Ukrajine povremeno je bilo odredište diplomatskih i vojnih letova. Izravni letovi američkih vojnih zrakoplova na ruski teritorij, međutim, rijetki su od početka rata 2022. godine.
Dolazak američkog vojnog zrakoplova privukao je pozornost na društvenim mrežama, posebno zbog aktualnih odnosa američke i ruske vojske. Ipak, javno nije potvrđen kontekst njegova dolaska. C-17 je veliki transportni zrakoplov koji američko ratno zrakoplovstvo koristi za prijevoz tereta i vojnika, ali i, u određenim slučajevima, za VIP ili diplomatske misije.
Američke i ruske vlasti nisu objavile što je potaknulo let, tko se nalazio u zrakoplovu ni koliko je dugo ostao u Vnukovu.
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