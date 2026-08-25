Američko ratno zrakoplovstvo ni Ministarstvo rata zasad nisu javno potvrdili svrhu leta ili njegovo odredište. Coffe Report, pozivajući se na neimenovane izvore na X-u, naveo je da je let prijavljen pod oznakom "SECDEF support code". Takva bi oznaka upućivala na to da je misija povezana s putovanjem čelništva Ministarstva rata ili logističkom potporom, no ta informacija nije neovisno potvrđena.