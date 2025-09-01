Oglas

jedan od glavnih kritičara

VIDEO / Dok drugi "hodaju po jajima", on je priprijetio Trumpu: "Promatramo i zapisujemo imena"

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 20:30
JB Pritzker
REUTERS/Tom Krawczyk

Ovaj tjedan guverner Illinoisa JB Pritzker dao je naslutiti da je spreman otići dalje u borbi protiv Donalda Trumpa nego većina njegovih stranačkih kolega.

Oglas

Dok Trumpova „okupacija” Washingtona traje već treći tjedan, predsjednik najavljuje da bi mogao poslati trupe i u Chicago. Na konferenciji za novinare Pritzker je poslao jasnu poruku: „Gospodine predsjedniče, ne dolazite u Chicago. Ovdje niste ni željeni ni potrebni.”

Pritom je ismijao Trumpove mentalne sposobnosti i poručio da će federalni dužnosnici koji pokušaju izazvati sukobe u Chicagu snositi posljedice: „Promatramo i zapisujemo imena.”

Time se Pritzker, koji već gradi nacionalni profil uoči moguće predsjedničke kandidature 2028., postavio kao političar spreman otvoreno govoriti o odgovornosti i kažnjavanju Trumpa i njegove administracije za kršenje ustava i građanskih prava.

Za razliku od drugih demokrata, koji često ublažavaju retoriku, Pritzker je bez suzdržavanja rekao da Amerika prolazi kroz krizu i pozvao ljude da to priznaju i sukladno - reagiraju.

Njegova poruka bila je jasna: „Ako povrijedite moje sugrađane, ništa me neće zaustaviti da vas dovedem pred lice pravde.”

Teme
JB pritzker SAD demokrati donald trump republikanci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ