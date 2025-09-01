VIDEO / Dok drugi "hodaju po jajima", on je priprijetio Trumpu: "Promatramo i zapisujemo imena"

Ovaj tjedan guverner Illinoisa JB Pritzker dao je naslutiti da je spreman otići dalje u borbi protiv Donalda Trumpa nego većina njegovih stranačkih kolega.
Dok Trumpova „okupacija” Washingtona traje već treći tjedan, predsjednik najavljuje da bi mogao poslati trupe i u Chicago. Na konferenciji za novinare Pritzker je poslao jasnu poruku: „Gospodine predsjedniče, ne dolazite u Chicago. Ovdje niste ni željeni ni potrebni.”
Pritom je ismijao Trumpove mentalne sposobnosti i poručio da će federalni dužnosnici koji pokušaju izazvati sukobe u Chicagu snositi posljedice: „Promatramo i zapisujemo imena.”
Donald Trump is exactly the kind of person that our founders warned us about. He cozies up to dictators like Putin because he idolizes them. His actions are dangerous and un-American. pic.twitter.com/0L84FMRV68— JB Pritzker (@JBPritzker) August 28, 2025
Time se Pritzker, koji već gradi nacionalni profil uoči moguće predsjedničke kandidature 2028., postavio kao političar spreman otvoreno govoriti o odgovornosti i kažnjavanju Trumpa i njegove administracije za kršenje ustava i građanskih prava.
Pritzker: "No one in the administration -- the president or anybody under him -- has called anyone in my administration or me. It's clear that in secret they're are planning this invasion with US troops." pic.twitter.com/gZqC2DWk8M— Aaron Rupar (@atrupar) August 31, 2025
Za razliku od drugih demokrata, koji često ublažavaju retoriku, Pritzker je bez suzdržavanja rekao da Amerika prolazi kroz krizu i pozvao ljude da to priznaju i sukladno - reagiraju.
Njegova poruka bila je jasna: „Ako povrijedite moje sugrađane, ništa me neće zaustaviti da vas dovedem pred lice pravde.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
