ALBANSKI PREMIJER
VIDEO / Edi Rama objavio AI video sebe u minici i grudnjaku: Poručio influencerima da plaćaju porez
Albanski premijer Edi Rama objavio je na Instagramu AI-generirani video u kojem je prikazan u kožnoj mini suknji i grudnjaku, ismijavajući influencere koji sudjeluju u prosvjedima protiv kontroverznog luksuznog turističkog projekta povezanog sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom
Oglas
Uz objavu je premijer Edi Rama napisao: „Tko god je ovo napravio, svaka čast.“
Video se referira na Ramine izjave s javnog događaja održanog 7. lipnja, kad je kritizirao blogere i influencere koji podržavaju prosvjede protiv izgradnje luksuznog kompleksa na albanskoj obali Jadrana. Dio projekta planiran je unutar zaštićenog prirodnog područja.
Rama je tada ustvrdio da mnogi influenceri zarađuju promovirajući sebe na društvenim mrežama, a pritom ne plaćaju poreze državi.
Revolucija flaminga
„Neka se blogeri međusobno izazovu – jedan odjeven kao flamingo, drugi kao ja, pa da vidimo tko će pobijediti“, rekao je albanski premijer.
Izjava se odnosi na prosvjednike koji su na skupovima u Tirani nosili kartonske figure ružičastih flaminga, jedne od zaštićenih migratornih vrsta koje obitavaju na području predviđenom za gradnju.
Rama je ranije tvrdio da se mnogi influenceri uključuju u prosvjede prvenstveno zbog privlačenja pozornosti te da zapravo ne razumiju detalje projekta, piše Euronews.
Projekt povezan s Kushnerom i Ivankom Trump
Albanska vlada smatra da bi investicija mogla transformirati gospodarstvo zemlje i pomoći joj da se pozicionira na tržištu luksuznog turizma, dok istodobno nastavlja put prema članstvu u Europskoj uniji.
No projekt, koji obuhvaća zaštićeni otok Sazan i dio obale u području lagune Narta na jugu Albanije, izazvao je snažan otpor ekoloških udruga i kritičara dugogodišnjeg socijalističkog premijera.
Razvoj uključuje izgradnju hotela, apartmana, vila i marine, a povezan je s Jaredom Kushnerom i Ivankom Trump. Investicijska tvrtka povezana s Kushnerom dobila je od albanskih vlasti status strateškog investitora.
Strah od uništavanja prirode
Prosvjednici upozoravaju da bi netaknuti dijelovi albanske obale mogli završiti u rukama moćnih investitora. Dodatne reakcije izazvala je snimka na kojoj zaštitar privatne tvrtke odvlači aktivista tijekom prosvjeda na lokaciji buduće gradnje.
Posebno je sporan dio projekta u laguni Narta, jednom od najvažnijih područja bioraznolikosti u Albaniji i važnoj postaji za migratorne ptice na jadranskoj ruti.
Od kraja svibnja na tom području rade bageri i teška mehanizacija. Otvaraju se pristupni putevi, uklanja vegetacija među borovima te postavljaju ograde.
Ekološke organizacije iz Albanije i drugih europskih zemalja osudile su radove, upozoravajući da se dugogodišnje zaštićena staništa "nepovratno uništavaju“.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas