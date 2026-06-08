KUSHNEROV PROJEKT U ALBANIJI
Ben Andoni: "Revolucija plamenaca" je počela zbog zaštite Zverneca, ali pretvorila se u opći bunt protiv premijera Rame
Albanski politički analitičar Ben Andoni, kod naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo, objasnio je uzroke velikih prosvjeda, koji se održavaju u Tirani protiv premijera Edija Rame i projekta Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa na polutuoku Zvernec
Andoni ističe da su prosvjedi počeli zbog projekta na poluotoku Zvernec, koji je zaštićeno područje na albanskoj rivijeri. U početku su se prosvjedi održavali jer su stanovnici tog područja i aktivisti za zaštitu okoliša, odnosno aktivisti koji se zalažu za bolji društveni život Albanije vidjeli da se spremaju radovi na tom području. Međutim, otad do danas, ti su prosvjedi prerasli u opće prosvjede protiv Ramine vladavine.
"Bio je to u početku mali prosvjed, ali kad su napadnuti lokalni prosvjednici pred policijskom postajom, prosvjedi su se proširili na Tiranu i traju već deveti dan. Riječ je o velikom projektu na jedinom albanskom otoku Sazanu, a premijer Rama i njegova vlada nisu učinili ništa kako bi taj projekt učinili transparentnim", naglašava Andoni.
Istrage korupcije, prijevare s dokumentima,...
Dodao je kako je Rama obećao investitorima da će se projekt graditi i nešto što je počelo kao borba za poluotok Zvernec, prerasta u prosvjede protiv Ramine vlasti.
"Unutar prosvjeda je nekoliko nepovezanih skupina, neke od njih traže Raminu ostavku, ukidanje nekoliko zakona i zaustavljanje spornog projekta. Rama je na sve to vrlo negativno reagirao i poručio da će se projekt nastaviti dok je on na vlasti. No, projekt još uvijek nije u tijeku jer su otkrivene prijevare s dokumentima i kazneno ga istražuje albansko Specijalno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije", objašnjava Andoni.
Prosvjed je, osim aktivista i lokalnog stanovništva, okupio i brojne tzv. obične građane, intelektualce, posebno pripadnike generacije Z.
Manipulacije državnim vlasništvom
"Tvrdi se da se radi o privatnom vlasništvu, ali mještani tvrde da je otok Sazan nekoć bio vojno vlasništvo, pa postoje sumnje da je došlo do manipulacije povezane s vlasništvom tog područja. Jedno od pitanja koje je potaknulo prosvjede bilo je izbjegavanje javnih natječaja - ljudi nisu ništa znali o onome što se tamo događa, skrivalo se tko su investitori. Agencija za investicije IDA za u početku je rekla da Kushnerova prijava uključuje samo otok Sazan, a ne ipoluotok Zvernec, a to se pokazalo netočnim. Puno se toga nagomilalo, a zbog nedostatka transparentnosti i pravog kontakta između vlade i naroda, zbog Ramine oštre retorike - bio je vrlo oštar i prema stranim novinarima, sad imamo mnogo problema", upozorava albanski politički analitičar.
Opći politički protest protiv Ramine vlasti
Dodaje i kako su mještani i prosvjednici izrazito nezadovoljni. Gospodarski razvoj je potreban, ali ne na uštrb devastacije okoliša i gubitka zemljišta. Prosvjedi, koje se naziva i "Revolucijom plamenaca", posljednjih sati uključuju zahtjeve za Raminom smjenom i mogućnost da se različite skupine prosvjednika ujedine u političku stranku. Grčki mediji pišu da će obitelj Kushner odustati od projekta, ali to još nije potvrđeno.
"Prosvjed je, počeo zbog Zvrneca, a sad je to politički protest. Sad je vidljivo svo nezadovoljstvo vlašću - posebno zbog korupcije, siromaštva i iseljavanja stanovništva te problema generacije Z koja želi živjeti u Alabaniji, a ne iseljavati", zaključio je Andoni.
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