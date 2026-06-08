Ben Andoni: "Revolucija plamenaca" je počela zbog zaštite Zverneca, ali pretvorila se u opći bunt protiv premijera Rame

"Tvrdi se da se radi o privatnom vlasništvu, ali mještani tvrde da je otok Sazan nekoć bio vojno vlasništvo, pa postoje sumnje da je došlo do manipulacije povezane s vlasništvom tog područja. Jedno od pitanja koje je potaknulo prosvjede bilo je izbjegavanje javnih natječaja - ljudi nisu ništa znali o onome što se tamo događa, skrivalo se tko su investitori. Agencija za investicije IDA za u početku je rekla da Kushnerova prijava uključuje samo otok Sazan, a ne ipoluotok Zvernec, a to se pokazalo netočnim. Puno se toga nagomilalo, a zbog nedostatka transparentnosti i pravog kontakta između vlade i naroda, zbog Ramine oštre retorike - bio je vrlo oštar i prema stranim novinarima, sad imamo mnogo problema", upozorava albanski politički analitičar.