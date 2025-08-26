Oglas

nesreća u francuskoj

VIDEO / Helikopter pao u jezero dok je pokušavao prikupiti vodu

N1 Info
26. kol. 2025. 08:29
U nedjelju se tijekom gašenja požara u zapadnoj Francuskoj skoro dogodila tragedija.

Helikopter Morane 29 srušio se u jezero Rosporden pokušavajući prikupiti vodu za gašenje požara. Srećom, oba člana posade prošla su bez ozljeda.

Vlasti u departmanu Finistère izvijestile su kako su pilot i vatrogasac uspjeli pobjeći iz olupine i otplivati na sigurno nakon što se letjelica srušila. Helikopter je bio na rutinskoj misiji i već je ranije tijekom dana izveo 27 ispuštanja vode kako bi spriječio da požari dođu do kuća u blizini Rospordena.

Snimka incidenta prikazuje kako je prilikom pokušaja izvlačenja vode iz jezera rep helikoptera završio u vodi. Helikopter se nakratko uzdigao iznad vode, ali se počeo nekontrolirano vrtjeti te se srušio u jezero, raspadnuvši se pri udaru.

Dužnosnici su pohvalili posadu zbog njihove prisebnosti, napominjući visoke rizike s kojima se suočavaju posade tijekom takvih izvanrednih situacija. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo što je dovelo do nesreće. Operacije gašenja požara ubrzo su nastavljene s drugom letjelicom, prenosi Index.

Do nesreće dolazi u trenutku kada se Francuska bori s brojnim šumskim požarima, koji su već uništili područja veća od Pariza. U požarima je poginula jedna osoba, a najmanje 13 je ozlijeđeno, uključujući 11 vatrogasaca.

Teme
helikopterska nesreća

