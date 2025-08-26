VIDEO / Helikopter pao u jezero dok je pokušavao prikupiti vodu

U nedjelju se tijekom gašenja požara u zapadnoj Francuskoj skoro dogodila tragedija.
Helikopter Morane 29 srušio se u jezero Rosporden pokušavajući prikupiti vodu za gašenje požara. Srećom, oba člana posade prošla su bez ozljeda.
Vlasti u departmanu Finistère izvijestile su kako su pilot i vatrogasac uspjeli pobjeći iz olupine i otplivati na sigurno nakon što se letjelica srušila. Helikopter je bio na rutinskoj misiji i već je ranije tijekom dana izveo 27 ispuštanja vode kako bi spriječio da požari dođu do kuća u blizini Rospordena.
Snimka incidenta prikazuje kako je prilikom pokušaja izvlačenja vode iz jezera rep helikoptera završio u vodi. Helikopter se nakratko uzdigao iznad vode, ali se počeo nekontrolirano vrtjeti te se srušio u jezero, raspadnuvši se pri udaru.
NEW: Helicopter crashes into a lake while trying to scoop up water to fight a forest fire in France.— Collin Rugg (@CollinRugg) August 25, 2025
The pilot was seen dropping too quickly to fill the bucket, with the chopper's tail submerging into the water.
According to local authorities, the two men in the helicopter… pic.twitter.com/Y3piXiV4Ha
Dužnosnici su pohvalili posadu zbog njihove prisebnosti, napominjući visoke rizike s kojima se suočavaju posade tijekom takvih izvanrednih situacija. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo što je dovelo do nesreće. Operacije gašenja požara ubrzo su nastavljene s drugom letjelicom, prenosi Index.
Do nesreće dolazi u trenutku kada se Francuska bori s brojnim šumskim požarima, koji su već uništili područja veća od Pariza. U požarima je poginula jedna osoba, a najmanje 13 je ozlijeđeno, uključujući 11 vatrogasaca.
