VIDEO / Helikopter pao u jezero dok je pokušavao prikupiti vodu

Vlasti u departmanu Finistère izvijestile su kako su pilot i vatrogasac uspjeli pobjeći iz olupine i otplivati na sigurno nakon što se letjelica srušila. Helikopter je bio na rutinskoj misiji i već je ranije tijekom dana izveo 27 ispuštanja vode kako bi spriječio da požari dođu do kuća u blizini Rospordena.