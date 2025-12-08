Prvak u borilačkim vještinama, Hrvat Ivan Skoko, postao je heroj u Londonu nakon što je svladao muškarca osumnjičenog za seksualni napad na tinejdžericu ispred prometne postaje podzemne željeznice.
Snimka incidenta pokazuje kako 29-godišnji stručnjak za brazilski jiu-jitsu obara napadača na tlo i drži ga do dolaska policije u prometnom Moorgateu u središtu Londona, piše Daily Mail.
Dramatičan prizor u centru Londona
Incident se dogodio u petak oko 21 sat, kada je osumnjičenik navodno zgrabio 14-godišnju djevojku za stražnjicu dok se vraćala kući. Dvoje tinejdžera hrabro se suprotstavilo napadaču, koji je potom pokušao zamahnuti na njih. U tom trenutku umiješao se Ivan Skoko, 190 cm visoki majstor borilačkih vještina s crnim pojasom koji se vraćao s treninga, odjeven u crno, s kapuljačom na glavi i ruksakom na leđima.
"Upravo sam završio trening u teretani u Moorgateu. Hodao sam prema stanici i vidio sam veliku gužvu i mlade ljude kako vrište oko nekog tipa", opisao je Skoko. "Vidio sam da se događa nešto ozbiljno pa sam prešao ulicu i shvatio da djevojka, imala je samo 14 godina, govori 'ovaj me čovjek zgrabio za stražnjicu'", dodao je uz snimku događaja.
"Hajde da ga samo srušimo"
Vidjevši da situacija eskalira, Skoko je odlučio djelovati. "Odlučio sam pričekati i vidjeti mogu li pomoći - a tip je počeo zamahivati prema dvojici mladića. Kad sam to vidio, skinuo sam slušalice i pomislio 'hajde da ga samo srušimo'", rekao je. Prvak rođen u Hrvatskoj zamolio je promatrača da ga snimi dok je svladavao napadača.
"Srušio sam ga zahvatom nogom. Bilo je vrlo učinkovito. Prestao se opirati", objasnio je. "Policija je stigla vrlo brzo i obuzdala ga. Opirao se uhićenju. Dao sam im svoje podatke i napustio mjesto događaja. Muškarac je zgrabio stražnjicu mlade djevojke i pokušao udariti još dvoje djece. Ljudi se ne bi trebali tako ponašati."
Hrvatski heroj već je hvatao kriminalce
Prema Skokinim riječima, ovo nije prvi put da je je zaustavio kriminalca na ulicama Londona. Prije nešto više od mjesec dana, kaže, džepara naoružanog čekićem uhvatio je na postaji podzemne željeznice Borough u južnom Londonu. Borac težak 95 kilograma poručio je kako je tada svladao je osumnjičenika koji je napao ženu i pokušao je opljačkati te dodao kako jepričekao dolazak policije, koja je kod počinitelja pronašla dva telefona i zahrđali čekić.
Pokreće tečaj samoobrane
Ivan, koji vodi tečajeve brazilskog jiu-jitsua u dvorani Fight City Gym, izrazio je zabrinutost zbog sigurnosti. "Stvari ovdje postaju užasne. Ne znam kako riješiti ovaj problem. Ne mogu se nositi s ovim svaki dan", kazao je. Kazao je kako zbog toga ubrzo pokreće online tečaj "Primitivni jiu-jitsu" kako bi ljude naučio metodama samoobrane. "Obični ljudi moći će se obraniti na isti način kao i ja. Pokrećem ga za sedam dana", najavio je.
Samo ove godine Ivan je osvojio British Open 2025., NAGA London 2025. i IBJJF London Fall Open 2025. u kategoriji crnih pojaseva za odrasle.
