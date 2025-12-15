Muškarac koji je na snimkama na društvenim mrežama viđen kako trči prema jednom od napadača na plaži Bondi identificiran je od strane svoje odvjetnice kao izbjeglica s Bliskog istoka i otac dvoje djece.
Odvjetnica Alison Battisson rekla je za CNN da se njezin klijent, koji nema stalni pravni status u Australiji, sakrio iza stabla zajedno s jednim detektivom i čekao da napadač ponovno napuni oružje. Nakon što je policija pogodila napadača vatrom, on je potrčao prema njemu i nogom odbacio njegovo oružje.
Odbila je otkriti ime svog klijenta, ali ga je identificirala inicijalima „AB“.
Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju Naveeda Akrama, mlađeg od dvojice napadača, kako s mosta višekratno puca, a zatim pada na tlo nakon što je pogođen.
AB, odjeven u crno, potom se vidi kako prilazi oborenom napadaču s podignutim rukama.
„Potrčao je prema pucnjavi, vičući da treba pomoć“, rekla je Battisson, direktorica i glavna odvjetnica organizacija Human Rights for All i Heretic Law, za CNN nakon razgovora sa svojim klijentom.
„Vlada mu ne želi dati stalnu vizu. Nema pravo ostati ovdje, a ipak je potrčao naprijed kako bi pomogao australskoj zajednici.“
AB, čija su trudna supruga i dvoje djece australski državljani, reagirao je čim je stigao taksijem na plažu Bondi i čuo pucnje, rekla je Battisson.
„Dolazi iz zemlje u kojoj znate što znači kada čujete pucnjavu“, rekla je Battisson „Jednostavno je znao da mora potrčati prema tome kako bi pomogao zaustaviti situaciju.“
AB je prišao napadaču na mostu i sklonio se iza bora zajedno s detektivom, rekla je Battisson.
Aussie police arrest Bondi Beach shooting suspects. pic.twitter.com/L0ZbZWXDBZ— Praying Medic (@prayingmedic) December 14, 2025
„Probijao se prema stepenicama i kada je napadač pao, potrčao je uz stepenice“, dodala je. „Napadač je još uvijek držao pištolj i on mu ga je nogom izbacio iz ruke.“
Prilazeći naoružanom napadaču, AB je, prema Battisson, ušao u liniju policijske vatre, pri čemu nije bilo jasno jesu li policajci „znali da je napadač u potpunosti onesposobljen“.
„Odbacio je pištolj, ali je nastala zbrka jer su ljudi pomislili da je on napadač pa je policija zapucala na njega“, rekla je Battisson.
„Tada je detektiv dotrčao i rekao: ‘Ne, on je sa mnom.’“
