Oglas

REGIJA POSO

VIDEO / Jak potres u Indoneziji, deseci ozlijeđenih

author
Hina
|
17. kol. 2025. 07:48
potres, Indonezija
X

Deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 6,0 koji je rano u nedjelju pogodio središnji Sulawesi u Indoneziji, priopćila je tamošnja agencija za ublažavanje katastrofa (BNPB).

Oglas

Potres, na dubini od deset kilometara, pogodio je regiju Poso i osjetio se u obližnjim područjima.

Dvadeset devet osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije kritično, navodi se u priopćenju agencije.

Za sada nema izvješća o smrtnim slučajevima, dodao je BNBP.

Indonezija se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa.

Teme
indonezija potres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ