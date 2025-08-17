VIDEO / Jak potres u Indoneziji, deseci ozlijeđenih

X

Deseci ljudi ozlijeđeni su u potresu magnitude 6,0 koji je rano u nedjelju pogodio središnji Sulawesi u Indoneziji, priopćila je tamošnja agencija za ublažavanje katastrofa (BNPB).

Potres, na dubini od deset kilometara, pogodio je regiju Poso i osjetio se u obližnjim područjima.

Dvadeset devet osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije kritično, navodi se u priopćenju agencije.

A 5.8 magnitude earthquake struck 14 km north of Poso Regency, Central Sulawesi province, Indonesia, on August 17, 2025, at 6:38 AM local time.



Za sada nema izvješća o smrtnim slučajevima, dodao je BNBP.

Indonezija se nalazi na takozvanom "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni, gdje se različite ploče na Zemljinoj kori susreću i stvaraju veliki broj potresa.