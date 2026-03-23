VIDEO / Kako je SAD kopirao jeftini iranski dron i koristio ga za bombardiranje Teherana

Američka vojska izradila je 'Lucas' dron, kopiju jeftinog iranskog 'Šaheda', i koristila ga u bombardiranju Irana.
Dok je Pete Hegseth, voditelj Fox Newsa koji je postao ministar obrane Donalda Trumpa, u srpnju 2025. stajao na travnjaku Pentagona snimajući promotivni video, iznad njega je lebdio dron, piše The Conversation.
Hegseth je rekao da su američki protivnici „proizveli milijune jeftinih dronova” te da je vrijeme da ih SAD sustigne. Trumpova administracija, dodao je, opremit će borbene postrojbe „raznolikim jeftinim dronovima američke proizvodnje” u sklopu plana za osiguravanje američke „dominacije u dronovima”.
Nekoliko dana kasnije, Hegseth je obišao izložbu 18 prototipova dronova proizvedenih u SAD-u. Jedan od njih bio je dron Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (Lucas). Do prosinca je eskadrila tih kamikaza-dronova već bila raspoređena na Bliskom istoku.
Iako su ti Lucas dronovi proizvedeni u SAD-u, oni su zapravo reverzno inženjerska kopija iranskog kamikaza-drona Shahed. Sada ih američka vojska koristi za napade na Iran.
Newly released video captures a strike in Iraq carried out by the U.S. Army’s LUCAS One-Way-Attack (OWA) drone, an inexpensive attack drone built around the same design conceptbas Iran’s Shahed-136 OWA drones. pic.twitter.com/7NMdEF2rA9— Egypt's Intel Observer (@EGYOSINT) March 12, 2026
The Conversation je razgovarao s Arunom Dawsonom, doktorandom na King’s Collegeu u Londonu, o tome kako su Iranci razvili dronove Šahed, zašto su ih SAD odlučile kopirati i kakvu bi ulogu ti jeftini dronovi mogli imati u budućnosti ratovanja.
„Svaki od tih dronova košta oko 35.000 američkih dolara (26.000 funti)”, kaže Dawson, u usporedbi s 3,6 milijuna dolara koliko stoji jedna krstareća raketa Tomahawk. „S američkim obrambenim proračunom možete ih kupiti dovoljno da potpuno zagušite sposobnost protivnika da odgovori.
A kada to postignete”, objašnjava, „tada možete poslati skupu opremu da obavi ‘prljavi posao’ isporuke snažnih i odlučujućih udara na određene ciljeve. Upravo to američka vojska počinje istraživati i prema tome se usmjeravati.”
