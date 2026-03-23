zabrinutost u teheranu
FOTO, VIDEO / Otrovni oblak nad gradom, ugroženo zdravlje milijuna ljudi: "Ovi simptomi mogli bi biti samo početak..."
Stanovnici prijavljuju glavobolje, iritacije očiju i kože te poteškoće s disanjem, dok su izraelska bombardiranja prekrila Teheran zagađivačima.
Satelitske snimke Teherana pokazuju da su toksični požari uzrokovani izraelskim napadima na skladišta nafte gorjeli danima nakon udara, što je izazvalo strah od ozbiljnih zdravstvenih posljedica za milijune stanovnika iranske prijestolnice, piše Guardian.
Oblaci dima od bombardiranja 7. ožujka na više postrojenja prekrili su grad zagađivačima, od čađe i naftnih čestica do sumporova dioksida. Nekoliko sati kasnije, prolazna oluja zalila je Teheran otrovnom kišom ispunjenom naftom.
The Guardian je razgovarao sa stanovnicima koji su opisali glavobolje, iritaciju očiju i kože te poteškoće s disanjem. Stručnjaci upozoravaju da bi ti simptomi mogli biti tek početak, uz dugoročne rizike od kardiovaskularnih bolesti, kognitivnih oštećenja, oštećenja DNK i raka.
Pogođena su četiri postrojenja za gorivo u i oko glavnog grada, pri čemu je skladište Shahran na sjeverozapadu ispuštalo gust stup dima u atmosferu. Pogođeni su i naftno skladište Aqdasieh na sjeveroistoku, teheranska rafinerija na jugu i postrojenje Shahid Dolati na zapadu.
Iran je napade opisao kao „ekocid“, što se odnosi na namjerno uništavanje okoliša.
Satelitske snimke dva dana nakon napada pokazale su da su skladište Shahran i teheranska rafinerija i dalje gorjeli. Na drugoj snimci Europske svemirske agencije, snimljenoj deset dana nakon udara, vidi se da su ta dva požara još tinjala, dok su dim i plamen i dalje bili vidljivi na naftnom skladištu Aqdasieh.
Snimke objavljene na društvenim mrežama 8. ožujka prikazuju snažan požar na lokaciji Aqdasieh.
Stanovnici kažu da je zrak u glavnom gradu već godinama teško podnošljiv – kronično onečišćenje u Teheranu dodatno pogoršava uporaba „mazuta“, goriva niske kvalitete. No čestice oslobođene u ovim eksplozijama bile su na posve drugoj razini te su se taložile na automobilima, cestama i krovovima diljem grada.
Bombardiranje energetske infrastrukture na koju se oslanjaju civili, i to u gusto naseljenom gradu, šokiralo je svijet. U samom Iranu, neki stanovnici Teherana koji su isprva podržavali vojnu intervenciju sada kažu da su napadi označili prekretnicu.
Iranski liječnici dijele informacije o opasnostima kisele kiše, savjetujući da se ne boravi na otvorenom, da se ukloni kontaminirana odjeća, koriste N95 maske i ne stoji ispod drveća.
Jedna stanovnica Teherana rekla je za The Guardian da je vanjski bazen koji su koristili kao izvor vode u nuždi pocrnio nakon padavina izazvanih napadima. Dodala je i da su ulice postale crne i skliske.
Akshay Deoras, istraživač sa Sveučilišta u Readingu, rekao je da su simptomi koje prijavljuju stanovnici u skladu s požarima nafte koji proizvode sumporne i dušične spojeve, a oni se mogu pretvoriti u kiseline kada se otope u kišnici. Kapljice kiše, objasnio je, djeluju „poput malih spužvi ili magneta, skupljajući sve što je u zraku dok padaju“, zbog čega su stanovnici primijetili tzv. „crnu kišu“.
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Ghebreyesus, upozorio je da napad nosi rizik „kontaminacije hrane, vode i zraka – opasnosti koje mogu imati teške zdravstvene posljedice, osobito za djecu, starije osobe i ljude s postojećim bolestima“.
Izrael je preuzeo odgovornost za bombardiranje spremnika goriva u Teheranu te objavio fotografiju jedne od lokacija, naftne rafinerije na jugu. Nije jasno je li u napadima sudjelovao i SAD. Na pitanje CNN-a dan nakon napada, američki ministar energetike Chris Wright rekao je: „Ovo su izraelski napadi, radi se o lokalnim skladištima goriva za punjenje spremnika.“
Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) upozorio je da su ljudi u Iranu – uključujući malu djecu – izravno udisali gust dim iz zapaljene nafte, što izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog dugoročnih posljedica za zdravlje ljudi i okoliš.
Drugi napadi također su uzrokovali ozbiljnu štetu okolišu s posljedicama po zdravlje ljudi. Iran je napao najveću luku i skladište nafte u UAE-u, Fujairah, pri čemu satelitske snimke pokazuju velike stupove dima iznad mora. Američko-izraelski napadi na brodove doveli su do izlijevanja nafte u more, dok je izraelski napad u srijedu pogodio iransko postrojenje za proizvodnju na najvećem svjetskom nalazištu prirodnog plina.
UNEP ističe da iskustva iz drugih sukoba pokazuju kako veliki požari nafte i izlijevanja mogu uzrokovati opsežno onečišćenje okoliša i predstavljati značajne zdravstvene rizike zbog izloženosti dimu, česticama i toksičnim emisijama.
„Zagađenje iz nekontroliranih požara može ući i u tlo i vodu, procijediti se u podzemne vode te se apsorbirati u usjevima, kontaminirajući opskrbu hranom“, navodi UNEP.
Andrea Sella, profesor anorganske kemije na University College London, rekao je da dugoročni zdravstveni rizik „uvelike ovisi o trajanju i intenzitetu izloženosti pojedinca“.
„Postoji mogućnost kontaminacije zaliha pitke vode“, rekao je Sella. „Nema sumnje da je dim iz takvih požara vrlo štetan i možemo očekivati dugotrajne posljedice u obliku respiratornih i drugih bolesti u budućnosti.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare