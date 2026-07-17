Vatra izvan kontrole
VIDEO / Kanadu guta gotovo 900 požara, dim prekrio i dio SAD-a
Dvjestotinjak požara izvan kontrole u petak gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država.
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Prema najnovijim podacima kanadskih vlasti, diljem zemlje izvan kontrole je 209 od ukupno 893 aktivnih požarišta, prenosi France Presse.
Iako je dosadašnji tijek sezone požara mirniji nego rekordne 2023. ili prošle godine, intenzitet požara posljednjih tjedan dana se značajno pojačao.
Od početka godine izgorjelo je gotovo 2,8 milijuna hektara površine, pokazuju podaci vlade. Još prošlog petka taj je broj iznosio 1,6 milijuna.
🔥 Más de 830 incendios forestales siguen activos en Canadá 🇨🇦— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 16, 2026
El humo ya afecta a Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del domingo entre España y Argentina ⚽️
Crece la preocupación ante los altos niveles de contaminación
📹 @MundoEConflicto / @albertolati pic.twitter.com/QAfA2wghaF
Terrifying footage shows the view from inside a train as it becomes surrounded by raging wildfire flames near Armstrong, Ontario. pic.twitter.com/3XKiKArjAw— Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026
Posebno je teško u pokrajini Ontariju koja je u četvrtak zatražila pomoć savezne vlade. Tamošnji požari zasad nisu odnijeli ljudske žrtve, no nekoliko je izoliranih naselja moralo biti evakuirano.
Dim koji se širi Kanadom drastično je pogoršao kvalitetu zraka u Torontu, najmnogoljudnijem kanadskom gradu, te na istoku Sjedinjenih Američkih Država, potaknuvši i zabrinutost uoči finala Svjetskog prvenstva ovog vikenda kod New Yorka.
Prema podacima švicarske tvrtke IQAir, Chicago, Detroit, Washington i New York u petak su bili najzagađeniji gradovi na svijetu.
NEW: NYC issues a Code Red air quality alert as smoke blankets the region; breathing the air is equivalent to smoking 10 cigarettes. pic.twitter.com/8Sn9kmzD96— Scope Report (@ScopeReport_) July 16, 2026
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