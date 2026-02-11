VIDEO / Masovna tučnjava u turskom parlamentu tijekom polaganja prisege ministra pravosuđa

U turskom parlamentu u srijedu je izbila tučnjava nakon što su se zastupnici vladajuće Stranke pravde i razvoja (AK Party) i oporbe sukobili zbog imenovanja kontroverzne osobe na čelo Ministarstva pravosuđa u sklopu rekonstrukcije vlade.
Oporbeni zastupnici pokušali su spriječiti Akına Gürleka, kojeg je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan imenovao na čelo pravosudnog resora, da položi prisegu u parlamentu, prenosi Euronews.
Kako su se tenzije pojačavale, moglo se vidjeti zastupnike kako se guraju, a neki su razmjenjivali i udarce. Kao glavni državni odvjetnik u Istanbulu, Gürlek je vodio visokoprofilne sudske procese protiv nekoliko članova glavne oporbene stranke, Republikanske narodne stranke (CHP), postupke koje oporba već dugo naziva politički motiviranima.
Zbog sukoba je predsjedavajući prekinuo sjednicu na 15 minuta dok se red nije ponovno uspostavio. Bivši tužitelj kasnije je viđen kako polaže prisegu okružen zastupnicima vladajuće stranke. Erdoğan je također imenovao Mustafu Çiftçija, guvernera istočne pokrajine Erzurum, za ministra unutarnjih poslova.
Stotine dužnosnika iz općina kojima upravlja CHP uhićene su u istragama o korupciji.
Među njima je i gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu, kojeg mnogi smatraju Erdoğanovim glavnim rivalom, a koji je uhićen prošle godine.
Gürlek je u studenome podnio opsežnu optužnicu protiv İmamoğlua, tereteći ga za 142 kaznena djela povezana s korupcijom i organiziranim kriminalom te zatražio ukupnu zatvorsku kaznu dulju od 2.000 godina.
İmamoğluovi pristaše tvrde da su optužbe protiv njega politički motivirane, no vlada inzistira na tome da pravosuđe djeluje neovisno.
Nije naveden službeni razlog za srijedsku rekonstrukciju vlade, iako je Službeni list objavio da su odlazeći ministri „zatražili razrješenje” svojih dužnosti.
Nova imenovanja dolaze u trenutku kada Turska raspravlja o mogućim ustavnim reformama i provodi mirovnu inicijativu s militantnom Kurdistanskom radničkom strankom (PKK), s ciljem okončanja desetljećima dugog sukoba.
Očekuje se da će parlament usvojiti reforme koje će podržati taj proces.
