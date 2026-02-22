KRVAVI VIKEND
VIDEO / Najmanje 17 poginulih u pakistanskim napadima, Kabul najavio odgovor
Najmanje 17 osoba je poginulo, a šest ih se vodi kao nestalo nakon što je pakistanska vojska u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade na istoku Afganistana, ciljajući ono što je opisala kao “kampove i skrovišta” naoružanih skupina.
Operacije protiv kampova pakistanskih talibana
Pakistansko ministarstvo informiranja priopćilo je da su provedene “obavještajno utemeljene, selektivne operacije” protiv sedam kampova pakistanskih talibana (TTP) i njihovih saveznika. Meta je bio i ogranak ISIL-a u pokrajini Horasan (ISKP), koji je ranije preuzeo odgovornost za samoubilački napad u Islamabadu.
Islamabad tvrdi da ima “nepobitne dokaze” da su nedavni napadi u glavnom gradu, kao i u okruzima Bajaur i Bannu, izvedeni po nalogu vodstva smještenog u Afganistanu.
Visuals when fighter jets struck militant training camp in Bihsud, Nangarhar, Afghanistan.— Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) February 21, 2026
8x blasts, seems like 4x ship formation dropped 2x each LGBs. https://t.co/JR2d6wrQ9E pic.twitter.com/vuHIyu9UBz
Afganistansko ministarstvo obrane osudilo je napade koji su, kako navodi, pogodili vjersku školu i stambene kuće u pograničnim pokrajinama Nangarhar i Paktika, pri čemu su stradali deseci ljudi, uključujući žene i djecu. Napade su nazvali kršenjem međunarodnog prava i načela dobrosusjedskih odnosa te najavili “odmjeren i primjeren odgovor”.
Breaking News: 🚨🚨— Prime Line (@Prime_Line0) February 22, 2026
Tragic Loss of 17 Martyrs in Bihsud District, Nangarhar
In a single household in Bihsud District, Nangarhar, 19 family members were attacked, leaving 17 martyrs. Among them were men, women, and children. Two children survived the attack.
The victims included… pic.twitter.com/LJyaLdM3Tn
Prema izvještaju s terena u okrugu Bihsud (Nangarhar), potvrđena je smrt najmanje 17 osoba, dok se šest vodi kao nestalo pod ruševinama. Pogođen je i vjerski objekt, a broj žrtava ondje zasad nije poznat, piše Al Jazeera.
Krhko primirje traje od 19. listopada
Napadi prijete krhkom primirju između dviju zemalja, postignutom nakon smrtonosnih pograničnih sukoba u listopadu prošle godine. Pakistan optužuje talibansku vladu u Kabulu da ne sprječava oružane skupine da s afganistanskog teritorija izvode napade, što Kabul odbacuje.
🚨🇦🇫 BREAKING— Zard si Gana (@ZardSi) February 22, 2026
Afghanistan People, especially women have burned images of Taliban leaders and shown their support for Pakistan’s airstrikes on terrorist camps across Afghanistan.
The Afghan people are fed up with the Taliban and support a change in the regime. (rep vid) pic.twitter.com/KeTnNPG3Kr
Zračni napadi uslijedili su nakon niza smrtonosnih napada u Pakistanu. U ponedjeljak je u Bajauru u samoubilačkom napadu ubijeno 11 vojnika i jedno dijete, dok je početkom veljače u napadu na šiitsku džamiju u Islamabadu poginula najmanje 31 osoba, a 170 ih je ranjeno. Odgovornost za taj napad preuzeo je ISKP.
Nasilje u Pakistanu posljednjih je godina u porastu, a vlasti za većinu napada optužuju TTP i zabranjene balučke separatističke skupine. Talibanska vlada u Afganistanu odbacuje optužbe da pruža utočište protupakistanskim militantima.
Iako je primirje, uz posredovanje Katara, uglavnom na snazi od 19. listopada, kasniji pregovori u Istanbulu nisu rezultirali formalnim sporazumom.
