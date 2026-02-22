Oglas

KRVAVI VIKEND

VIDEO / Najmanje 17 poginulih u pakistanskim napadima, Kabul najavio odgovor

author
Hina
|
22. velj. 2026. 12:42
talibani
Screenshot / X

Najmanje 17 osoba je poginulo, a šest ih se vodi kao nestalo nakon što je pakistanska vojska u nedjelju rano ujutro izvela zračne napade na istoku Afganistana, ciljajući ono što je opisala kao “kampove i skrovišta” naoružanih skupina.

Operacije protiv kampova pakistanskih talibana

Pakistansko ministarstvo informiranja priopćilo je da su provedene “obavještajno utemeljene, selektivne operacije” protiv sedam kampova pakistanskih talibana (TTP) i njihovih saveznika. Meta je bio i ogranak ISIL-a u pokrajini Horasan (ISKP), koji je ranije preuzeo odgovornost za samoubilački napad u Islamabadu.

Islamabad tvrdi da ima “nepobitne dokaze” da su nedavni napadi u glavnom gradu, kao i u okruzima Bajaur i Bannu, izvedeni po nalogu vodstva smještenog u Afganistanu.

Afganistansko ministarstvo obrane osudilo je napade koji su, kako navodi, pogodili vjersku školu i stambene kuće u pograničnim pokrajinama Nangarhar i Paktika, pri čemu su stradali deseci ljudi, uključujući žene i djecu. Napade su nazvali kršenjem međunarodnog prava i načela dobrosusjedskih odnosa te najavili “odmjeren i primjeren odgovor”.

Prema izvještaju s terena u okrugu Bihsud (Nangarhar), potvrđena je smrt najmanje 17 osoba, dok se šest vodi kao nestalo pod ruševinama. Pogođen je i vjerski objekt, a broj žrtava ondje zasad nije poznat, piše Al Jazeera.

Krhko primirje traje od 19. listopada

Napadi prijete krhkom primirju između dviju zemalja, postignutom nakon smrtonosnih pograničnih sukoba u listopadu prošle godine. Pakistan optužuje talibansku vladu u Kabulu da ne sprječava oružane skupine da s afganistanskog teritorija izvode napade, što Kabul odbacuje.

Zračni napadi uslijedili su nakon niza smrtonosnih napada u Pakistanu. U ponedjeljak je u Bajauru u samoubilačkom napadu ubijeno 11 vojnika i jedno dijete, dok je početkom veljače u napadu na šiitsku džamiju u Islamabadu poginula najmanje 31 osoba, a 170 ih je ranjeno. Odgovornost za taj napad preuzeo je ISKP.

Nasilje u Pakistanu posljednjih je godina u porastu, a vlasti za većinu napada optužuju TTP i zabranjene balučke separatističke skupine. Talibanska vlada u Afganistanu odbacuje optužbe da pruža utočište protupakistanskim militantima.

Iako je primirje, uz posredovanje Katara, uglavnom na snazi od 19. listopada, kasniji pregovori u Istanbulu nisu rezultirali formalnim sporazumom.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Afganistan Pakistan pakistanski talibani talibani

