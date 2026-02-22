VIDEO / Najmanje 17 poginulih u pakistanskim napadima, Kabul najavio odgovor

Zračni napadi uslijedili su nakon niza smrtonosnih napada u Pakistanu. U ponedjeljak je u Bajauru u samoubilačkom napadu ubijeno 11 vojnika i jedno dijete, dok je početkom veljače u napadu na šiitsku džamiju u Islamabadu poginula najmanje 31 osoba, a 170 ih je ranjeno. Odgovornost za taj napad preuzeo je ISKP.