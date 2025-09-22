VIDEO / Njemačko "pametno selo" je najbolje digitalizirano naselje: Evo kako ovdje funkcionira život

Eteln, selo u Njemačkoj, ima manje od 2.000 stanovnika i na međunarodnom natječaju izabrano je za najbolje digitalizirano naselje.
Eteln izgleda kao tipično njemačko selo – ali to nije, piše Deutsche Welle.
Ono je potpuno digitalizirano. U njemu stanovnici putem seoske aplikacije mogu besplatno koristiti električne automobile, kupovati i prodavati, informirati se o svim aktivnostima i novostima u lokalnoj zajednici.
Načelnik sela bivši je menadžer i IT-stručnjak koji sa stanovnicima redovito raspravlja o budućim projektima – primjerice, o dronovima za vatrogasce ili video-savjetovanju s lokalnim liječnikom.
Pogledajte u nastavku prilog o ovom pametnom selu.
