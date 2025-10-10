VIDEO / Novi jaki potres zatresao Filipine

Novi potres na Filipinima, ovaj puta od 6, 9 prema Richteru, javlja EMSC.
Otok Mindanao
Navode kako je potres pogodio otok Mindanao. Epicentar potresa bio je na oko 71 kilometar sjeveroistočno od grada Mati te 28 kilometara istočno-sjeveroistočno od mjesta Manay, koje ima oko 20 tisuća stanovnika, a na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.
Za sada nema informacija o šteti ni žrtvama, no zbog plitke dubine potresa, lokalne vlasti prate mogućnost nastanka tsunamija i posljedica na infrastrukturu.
#Earthquake (#lindol) possibly felt 44 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) October 10, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/vGz0cDoGq0
Uslijedilo niz manjih
"Trajalo je nekoliko sekundi, a zatim je nestalo struje", "Snažno podrhtavanje", "Osjetio sam ponovno podrhtavanje, ali ovaj put kod kuće u Basaku, Mandaue. Supruga i djeca ga nisu osjetili. Primijetio sam kako se biljke u kući lagano pomiču. Trajalo je nekoliko sekundi", neka su od svjedočanstava na EMSC-u.
🚨 BREAKING: A magnitude 7.6 earthquake rattled Davao City this morning, October 10, 2025.— News Press (@NewsPressPH) October 10, 2025
Stay safe and wait for official updates from PHIVOLCS and local authorities. 🙏#DavaoCity #Earthquake #Mindanao #PHIVOLCS #BreakingNews pic.twitter.com/ilbf9DyvuJ
Nakon ovog od 6,9 bilo je nekoliko manjih potresa od 3, 2 do 3, 3 prema Richteru.
Breaking : Must Watch the Strong of 7.4 magnitude Earthquake that hit part of Mindanao Specially at Davao City Philippines ( Magnitude 7.6 )— clark @🇵🇭 (@clarkron_2008) October 10, 2025
Source :INQUIRER pic.twitter.com/nbxiL8azrd
Ovaj potres dolazi nakon ranijeg od 7,6 koji je pogodio južne Filipine, nakon čega je filipinska seizmološka agencija izdala upozorenje na tsunami, koje je nakon potresa izdano i u Indoneziji.
