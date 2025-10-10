Oglas

6,9 po Richteru

VIDEO / Novi jaki potres zatresao Filipine

N1 Info
10. lis. 2025. 14:37
potres filipini
AFP / HANDOUT

Novi potres na Filipinima, ovaj puta od 6, 9 prema Richteru, javlja EMSC.

Otok Mindanao

Navode kako je potres pogodio otok Mindanao. Epicentar potresa bio je na oko 71 kilometar sjeveroistočno od grada Mati te 28 kilometara istočno-sjeveroistočno od mjesta Manay, koje ima oko 20 tisuća stanovnika, a na dubini od 10 kilometara, javlja EMSC.

Za sada nema informacija o šteti ni žrtvama, no zbog plitke dubine potresa, lokalne vlasti prate mogućnost nastanka tsunamija i posljedica na infrastrukturu.

Uslijedilo niz manjih

"Trajalo je nekoliko sekundi, a zatim je nestalo struje", "Snažno podrhtavanje", "Osjetio sam ponovno podrhtavanje, ali ovaj put kod kuće u Basaku, Mandaue. Supruga i djeca ga nisu osjetili. Primijetio sam kako se biljke u kući lagano pomiču. Trajalo je nekoliko sekundi", neka su od svjedočanstava na EMSC-u.

Nakon ovog od 6,9 bilo je nekoliko manjih potresa od 3, 2 do 3, 3 prema Richteru.

Ovaj potres dolazi nakon ranijeg od 7,6 koji je pogodio južne Filipine, nakon čega je filipinska seizmološka agencija izdala upozorenje na tsunami, koje je nakon potresa izdano i u Indoneziji.

emsc filipini potres

