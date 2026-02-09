Svijet obilaze šokantne snimke rijeke Drine, zatrpane tonama otpada koji je u rijeku dospio s ilegalnih odlagališta uzvodno, ali i iz susjedne Srbije i Crne Gore.
Tone otpada koje se svake zime gomilaju u rijeci Drini, kod Višegrada, ponovo su u fokusu svjetske javnosti, piše Euronews. Fotografije AFP-a otkrivaju da je Drina gotovo cijelom širinom prekrivena plastičnim bocama, drvetom, kućanskim aparatima, gumama, pa čak i medicinskim otpadom.
Sve to u rijeku stiže s ilegalnih odlagališta u BiH, ali i susjednoj Srbiji i Crnoj Gori.
Kako piše Washington Post, svake godine, s dolaskom zime i povećanim vodostajem, rijeke u regionu nose smeće sa ilegalnih deponija koje se nalaze uz njihove obale. Sav taj otpad završava u Drini, gdje se zadržava kod brana hidroelektrane u Višegradu, stvarajući prizore koji podsjećaju na scene iz filmova o ekološkim katastrofama.
Ekološki aktivist Edin Furtula iz višegradskog Eko centra ističe da problem traje godinama i da su institucije pokazale potpuni izostanak političke volje.
Ekološka katastrofa
"Ovo je jasan primjer neaktivnosti svih relevantnih institucija. Sastaju se iz godine u godinu, daju obećanja, ali se iste scene stalno ponavljaju", rekao je Furtula čije izjave prenose Washington Post i Euronews.com.
Prema Furtulinim riječima, Drina je rijeka bogata ribom, ali prisustvo toksičnog otpada ozbiljno ugrožava biljni i životinjski svijet, kao i zdravlje ljudi. „Ovo je ekološka katastrofa. Ovdje se nalazi doslovno sve – od plastike do medicinskog otpada“, upozorava Furtula.
Premda su vlasti BiH, Srbije i Crne Gore još 2019. godine najavile zajedničko rješavanje problema, konkretni rezultati izostaju.
Furtula smatra da rješenja postoje – od mapiranja ilegalnih deponija i postavljanja nadzornih kamera, do barijera u više opština – ali upozorava da odgovornost niko ne želi preuzeti.
