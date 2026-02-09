Kako piše Washington Post, svake godine, s dolaskom zime i povećanim vodostajem, rijeke u regionu nose smeće sa ilegalnih deponija koje se nalaze uz njihove obale. Sav taj otpad završava u Drini, gdje se zadržava kod brana hidroelektrane u Višegradu, stvarajući prizore koji podsjećaju na scene iz filmova o ekološkim katastrofama.