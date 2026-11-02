pokrenuta istraga
Policajac zapaljen tijekom sukoba s prosvjednicima u Parizu
Francusko tužiteljstvo pokrenulo je istragu zbog pokušaja ubojstva nakon što su tijekom nereda na policajce bačeni Molotovljevi kokteli, izvijestili su francuski mediji.
Fotografija policajca kojemu je tijekom sukoba s prosvjednicima u Parizu u subotu gorjela noga izazvala je ogorčenje javnosti. Incident se dogodio nakon višetjednih uličnih prosvjeda u Francuskoj, tijekom kojih su ozlijeđeni i brojni prosvjednici, piše BBC.
Policajac, koji je zadobio opekline gležnja i lakše ozljede ruke, izjavio je za francuski list Le Figaro da je riječ o „posebno sofisticiranoj” zapaljivoj napravi.
Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio je da je bacanje Molotovljeva koktela na policijski kordon „ono što ja nazivam pokušajem ubojstva”, dodavši da policija radi na pronalasku počinitelja.
Stotine tisuća ljudi na ulicama, više od 770 uhićenih
Stotine tisuća ljudi prosvjedovale su u subotu diljem Francuske, uglavnom mirno. Riječ je o najnovijem u nizu prosvjeda predvođenih mladima koji su započeli krajem rujna, a čiji sudionici zahtijevaju mjere protiv visokih troškova života i lošeg stanja javnih službi, osobito škola.
Nakon sukoba i pljački tijekom prethodnih prosvjeda, tijekom vikenda diljem zemlje raspoređene su tisuće policajaca, a u pojedinim gradovima policija je protiv prosvjednika upotrijebila suzavac.
Prema podacima francuskog Ministarstva unutarnjih poslova, u subotu je uhićeno više od 770 osoba, otprilike upola manje nego tijekom prosvjeda prethodnog tjedna.
Međutim, policija je priopćila da nitko nije uhićen zbog napada, zabilježenog kamerom, u kojemu je policajac zahvaćen plamenom, prenosi AFP.
Policajac: „Suočili smo se sa stotinama neprijateljski raspoloženih ljudi”
Ozlijeđeni policajac pripadnik je Nacionalne žandarmerije, francuske sigurnosne službe koja je formalno dio oružanih snaga, ali djeluje pod nadležnošću Ministarstva unutarnjih poslova.
Ispričao je da se njegova postrojba „iznenada našla suočena s nekoliko stotina neprijateljski raspoloženih i dobro opremljenih protivnika”.
U razgovoru za Le Figaro rekao je da policija još nije utvrdila o kakvoj je zapaljivoj tekućini riječ, ali da je naprava „imala znatno veću sposobnost izazivanja opeklina od običnog Molotovljeva koktela”.
„Suočili smo se s neprijateljski raspoloženim pojedincima koji nisu prosvjednici”, rekao je.
„Ti ljudi ondje su s namjerom da ozlijede one koji predstavljaju državu.”
Dodao je da je još 14 policajaca zadobilo ozljede različite težine, od lakših do teških, te da su neki pogođeni kamenim pločama izvađenima iz pločnika.
Prema njegovim riječima, postrojba je trebala biti na dopustu, ali je hitno pozvana natrag na dužnost kako bi osiguravala prosvjede tijekom vikenda.
Organizatori prosvjeda upozoravaju na teško ozlijeđene demonstrante
Francuski organizatori prosvjeda, poznati kao Gilets Jaunes ili Žuti prsluci, tvrde da su deseci prosvjednika teško ozlijeđeni tijekom nedavnih demonstracija diljem zemlje, pri čemu su mnogi stradali od policijskih granata.
Francuska je početkom listopada, tijekom studentskih prosvjeda, obustavila uporabu jedne vrste šok-granata nakon što je 15-godišnjaku u eksploziji raznesena šaka.
Međutim, francuski list Le Monde izvijestio je da je policija tijekom kasnijih prosvjeda nastavila upotrebljavati drugi model takvih granata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare