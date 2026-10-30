predsjednički izbori
Francuski centar se raspada, sve je spremno za dvoboj Mélenchon - Le Pen
Unutar političkog centra u Francuskoj izbili su sukobi među kandidatima za predsjedničke izbore, što dovodi do podjele glasova umjerenih birača i povećava izglede da se u drugom krugu suoče krajnje desna Marine Le Pen i radikalno lijevi Jean-Luc Mélenchon.
Istraživanja javnog mnijenja uoči predsjedničkih izbora u travnju iduće godine pokazuju da će se Marine Le Pen gotovo sigurno plasirati u drugi krug, koji će se održati u svibnju, dok Jean-Luc Mélenchon sve češće ostvaruje bolje rezultate od kandidata političkog centra, piše Reuters.
Dosad je glavni predstavnik političkog centra bio Édouard Philippe, političar desnog centra i bivši premijer predsjednika Emmanuela Macrona.
Međutim, Philippeova neuvjerljiva kampanja, zamor birača pred kraj Macronova dva predsjednička mandata, napete društvene i sigurnosne okolnosti te izazovi unutar vlastitog političkog tabora negativno su utjecali na njegovu potporu u anketama, tvrde izvori iz Macronova političkog kruga i politički analitičari.
„Na brodu vlada panika jer nitko nije predvidio ovakav scenarij. Nisu očekivali kataklizmu koja se upravo odvija”, rekao je Philippe Moreau-Chevrolet, stručnjak za političku komunikaciju na pariškom institutu Sciences Po.
Philippe se našao na meti kritika i zbog nekoliko nespretnih javnih istupa, uključujući izjavu u jednom podcastu da bi novoizabrani predsjednik, u idealnim okolnostima, trebao imati tri mjeseca odmora prije preuzimanja dužnosti.
Politički analitičari smatraju da teško pronalazi zajednički jezik s biračima u trenutku rastućih političkih napetosti.
„Najgore je što se jednostavno ne uspijeva nametnuti”, rekao je Moreau-Chevrolet za Reuters.
„Nisu shvatili da je potrebno voditi kampanju. Prisutan je određeni diletantizam.”
Zabrinutost je dodatno zaoštrila odnose između Philippea i njegova glavnog suparnika Gabriela Attala, također bivšeg premijera. Njih dvojica vode političku bitku oko toga tko bi se trebao povući kako bi politički centar imao zajedničkog kandidata.
Prema istraživanju IFOP-Fiduciala za list Le Figaro, Philippeova potpora pala je na 15 posto, što je šest postotnih bodova manje nego u rujnu.
Time je pao ispod Mélenchona, koji ima potporu od 16,5 posto i trenutačno bi se plasirao u drugi krug protiv Le Pen. Attal ima potporu od 13 posto, iza Mélenchona i Raphaëla Glucksmanna, kandidata umjerene ljevice.
Pod pritiskom zastupnika iz vlastitog političkog tabora da odustane od predsjedničkih ambicija i podrži Philippea, Attal je ovog tjedna izazvao nezadovoljstvo među brojnim Macronovim saveznicima ponovno predloživši održavanje širokih predizbora političkog centra.
Kritičari smatraju da bi takav prijedlog mogao dodatno produbiti podjele u trenutku kada si umjerene političke snage to najmanje mogu priuštiti. Ipak, Attal ima važnu prednost. Kao čelnik Macronove stranke Renaissance kontrolira stranačke financije i organizacijsku infrastrukturu.
Glasovi političkog centra sve su više podijeljeni
„To je katastrofalno”, rekao je Jean-Baptiste Moreau, bivši zastupnik iz Macronova političkog tabora.
„Međusobno se napadaju u medijima, a obojici potpora u anketama pada. Idemo ravno prema drugom krugu između Nacionalnog okupljanja i Nepokorene Francuske”, rekao je, misleći na stranku Marine Le Pen, Nacionalno okupljanje (RN), i Mélenchonovu Nepokorenu Francusku (LFI).
„S obzirom na trenutačno raspoloženje birača, ne vidim kako to možemo izbjeći.”
Podjele, međutim, nadilaze sukob Philippea i Attala. Na lijevom centru Glucksmann je ojačao svoju poziciju nakon pobjede na predizborima socijalista.
Na desnici Bruno Retailleau, bivši ministar unutarnjih poslova, i David Lisnard, gradonačelnik Cannesa i zagovornik slobodnog tržišta, pokušavaju privući iste umjerene birače.
Philippeovi pristaše smatraju da su tvrdnje o njegovu političkom kraju preuranjene.
Laurent Marcangeli, član Philippeove stranke Horizons, priznao je da su posljednja istraživanja nepovoljna, ali tvrdi da bivši premijer ostaje jedini kandidat političkog centra koji ima realne izglede za plasman u drugi krug.
„Još uvijek je u utrci za drugi krug i može spriječiti dvoboj Le Pen i Mélenchona”, rekao je Marcangeli, dodajući da Attal u nekim anketama ostvaruje potporu manju od 10 posto.
Međutim, pojedini Macronovi saveznici otvoreno dovode u pitanje treba li bilo koji od dvojice kandidata nastaviti utrku.
Smatraju da će povezanost s Macronom, koji završava drugi mandat uz rekordno nisku popularnost, predstavljati ozbiljan teret svakom kandidatu političkog centra.
„Obojici potpora drastično pada”, rekla je Perrine Goulet, zastupnica stranke MoDem, Macronove saveznice.
„Svaki kandidat koji je bio član neke Macronove vlade suočit će se s poteškoćama.”
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