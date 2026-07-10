različite reakcije
Jesu li "Erdoganove pljuce" bile neobičan potez ili stara diplomatska tradicija?
Dar koji je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uručio sudionicima samita NATO-a u Ankari izazvao je niz reakcija. Dok su neki čelnici ostali zatečeni, drugi su cijelu situaciju shvatili s dozom humora. U raskošnim drvenim kutijama koje su dobili na poklon, naime, nalazio se gravirani revolver kalibra .357 Magnum turske proizvodnje, uz šest komada streljiva.
Većina državnika darove nije otvorila odmah nakon završetka samita, već tek po povratku kući. Među prvima je kutiju otvorio britanski premijer Keir Starmer, dok je belgijski premijer Bart De Wever sadržaj otkrio tek po slijetanju u Bruxelles, što je izazvalo zabrinutost njegovog osiguranja zbog prisutnosti pravog vatrenog oružja i streljiva.
S druge strane, kanadski premijer Mark Carney našalio se da javorov sirup, kojeg je on poklonio Erdoganu, djeluje prilično skromno u usporedbi s revolverom.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je da im je Erdogan "uvalio pljuce", dodavši da on "puca iz drukčijeg oružja".
Iz Europske komisije priopćili su da je predsjednica Ursula von der Leyen zahvalila na daru te da će revolver biti onesposobljen i predan vojnom muzeju.
Luksemburški premijer Luc Frieden odlučio je da će oružje biti trajno onesposobljeno i pohranjeno među ostalim službenim diplomatskim darovima.
U Poljskoj su poručili da će poklon predsjedniku Karolu Nawrockom ostati isključivo izložbeni predmet, dok su talijanske vlasti objavile da je oružje predano ovlaštenim službama te će biti pohranjeno prema uobičajenoj proceduri, piše Euronews.
Oružje kao diplomatski dar nije novost
Iako se slučaj proširio društvenim mrežama kao neuobičajen diplomatski potez, darivanje vatrenog oružja državnicima ima dugu povijest.
Još sredinom 19. stoljeća američki industrijalac Samuel Colt poklanjao je luksuzno gravirane revolvere vladarima kako bi promovirao svoje proizvode. Takve primjerke dobili su osmanski sultan Abdülmecid I. i ruski car Nikola I., a praksa se nastavila i u desetljećima koja su uslijedila.
Poznato je da su američki predsjednici, među njima Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, John F. Kennedy i Harry Truman, također primali posebno izrađeno vatreno oružje kao službene darove.
Ni u novije vrijeme takvi pokloni nisu rijetkost. Češki premijer Andrej Babiš 2019. godine američkom predsjedniku Donaldu Trumpu darovao je pozlaćeni pištolj CZ 75 s ugraviranom godinom njegova rođenja.
Turska promovira svoju vojnu industriju
Revolver koji je Erdogan poklonio čelnicima NATO-a proizveden je u Turskoj, a na svakom je primjerku ugravirano ime primatelja. U kutiji su se nalazili i turska zastava te oznaka NATO-a.
Turski mediji navode da su uz oružje državnici dobili i primjerak Erdoganove biografije na engleskom jeziku, osobno potpisan, te nalivpero i pismo.
Analitičari smatraju da dar nije samo diplomatska gesta nego i promocija turske obrambene industrije. Turska je posljednjih godina postala jedan od najvećih svjetskih izvoznika lakog naoružanja i želi dodatno ojačati svoju poziciju na tom tržištu.
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