Oglas

Uragan Gabrielle

VIDEO / "Potpuni slom sustava" u Ibizi: Poplave nose automobile

author
N1 Info
|
30. ruj. 2025. 20:00
Valencia
REUTERS / Violeta Santos Moura

Crveni alarm za kišu izdala je španjolska meteorološka agencija za otočja Ibiza i Formentera, uz očekivanih čak 180 mm oborina u razdoblju od 12 sati.

Oglas

Crveni alarm za kišu počeo je u 11:00 po lokalnom vremenu u utorak i ostaje na snazi nekoliko sati, do 16:00. Za otok je također izdan žuti alarm za grmljavinske oluje, od 08:00 do 18:00 u utorak.

Vatrogasci na Ibizi bili su raspoređeni kako bi spasili ljude za koje se vjeruje da su zarobljeni u svojim vozilima i domovima, izvijestile su lokalne vlasti, a prenosi BBC.

Prema lokalnim medijima, pristup gradovima Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària je zatvoren, a glavna cesta E-10 na Ibizi poplavljena.

Mallorca, još jedan otok Baleara, također je u opasnosti od obilnih kiša i poplava, a španjolska meteorološka agencija Aemet stavila ju je pod žuti alarm za kišu i grmljavinu.

Hitne službe upozorile su na opasnost od poplava i pozvale stanovnike da izbjegavaju putovanja i aktivnosti na otvorenom.

Španjolski mediji izvještavaju da su hitne službe uputile telefonsko upozorenje svima obuhvaćenima crvenim alarmom, pozivajući ljude da izbjegavaju poplavna područja, uključujući nizinska tla i podrume. Također im je savjetovano da potraže viši teren ako voda uđe u njihove domove.

U ponedjeljak je na španjolskom kopnu u Valenciji bio na snazi alarm dok je regiju pogodila oluja Gabrielle. Aemet je izvijestio da je u razdoblju od šest do osam sati na području delte rijeke Ebro palo između 160 i 200 mm kiše. Škole su diljem regije bile prisiljene zatvoriti se.

Vlasti su u utorak smanjile razinu opasnosti od kiše u toj regiji s crvenog na žuti alarm.

Ovo se događa godinu dana nakon što je Valencija doživjela smrtonosne i razorne poplave u kojima je život izgubilo više od 230 ljudi.

Teme
Ibiza nevrijeme uragan valencia španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ