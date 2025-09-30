VIDEO / "Potpuni slom sustava" u Ibizi: Poplave nose automobile

Crveni alarm za kišu izdala je španjolska meteorološka agencija za otočja Ibiza i Formentera, uz očekivanih čak 180 mm oborina u razdoblju od 12 sati.
Oglas
Crveni alarm za kišu počeo je u 11:00 po lokalnom vremenu u utorak i ostaje na snazi nekoliko sati, do 16:00. Za otok je također izdan žuti alarm za grmljavinske oluje, od 08:00 do 18:00 u utorak.
Vatrogasci na Ibizi bili su raspoređeni kako bi spasili ljude za koje se vjeruje da su zarobljeni u svojim vozilima i domovima, izvijestile su lokalne vlasti, a prenosi BBC.
🌧️ La intensa tromba de agua que cayó sobre #Ibiza en la madrugada de este martes ha dejado imágenes insólitas: calles convertidas en ríos, bajos inundados, coches atrapados y árboles arrancados de raíz. pic.twitter.com/eOPO2Inu5S— La Voz de Ibiza (@vozdeibiza) September 30, 2025
Prema lokalnim medijima, pristup gradovima Sant Antoni de Portmany i Santa Eulària je zatvoren, a glavna cesta E-10 na Ibizi poplavljena.
Mallorca, još jedan otok Baleara, također je u opasnosti od obilnih kiša i poplava, a španjolska meteorološka agencija Aemet stavila ju je pod žuti alarm za kišu i grmljavinu.
❗ Las fuertes lluvias de este martes en Ibiza, que se encuentra en alerta amarilla, está dejando inundaciones, carreteras cortadas y desprendimientos de tierras.https://t.co/MDRR2eKTJ6 pic.twitter.com/woL7Sf57HW— Crónica Balear (@CronicaBalear_) September 30, 2025
Hitne službe upozorile su na opasnost od poplava i pozvale stanovnike da izbjegavaju putovanja i aktivnosti na otvorenom.
Španjolski mediji izvještavaju da su hitne službe uputile telefonsko upozorenje svima obuhvaćenima crvenim alarmom, pozivajući ljude da izbjegavaju poplavna područja, uključujući nizinska tla i podrume. Također im je savjetovano da potraže viši teren ako voda uđe u njihove domove.
🌧️ La intensa tromba de agua que cayó sobre #Ibiza en la madrugada de este martes ha dejado imágenes insólitas: calles convertidas en ríos, bajos inundados, coches atrapados y árboles arrancados de raíz. pic.twitter.com/eOPO2Inu5S— La Voz de Ibiza (@vozdeibiza) September 30, 2025
U ponedjeljak je na španjolskom kopnu u Valenciji bio na snazi alarm dok je regiju pogodila oluja Gabrielle. Aemet je izvijestio da je u razdoblju od šest do osam sati na području delte rijeke Ebro palo između 160 i 200 mm kiše. Škole su diljem regije bile prisiljene zatvoriti se.
Vlasti su u utorak smanjile razinu opasnosti od kiše u toj regiji s crvenog na žuti alarm.
Ovo se događa godinu dana nakon što je Valencija doživjela smrtonosne i razorne poplave u kojima je život izgubilo više od 230 ljudi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas