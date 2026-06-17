POLJSKA DIVLJINA
VIDEO / Prvi put snimljen napad vukova na europske bizone: Dramatična borba za mladunče u srcu drevne šume
Znanstvenici su prvi put kamerama zabilježili napad vukova na krdo europskih bizona u prašumi Białowieża, jednoj od posljednjih preostalih prašuma u Europi. Snimka pruža rijedak uvid u odnos između dva velika simbola europske divljine te otvara nova pitanja o očuvanju bizona, vrste koja je početkom 20. stoljeća gotovo nestala iz prirode.
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Napad se dogodio u jutarnjim satima kada je čopor od sedam vukova krenuo na krdo od 11 europskih bizona. U skupini su bile odrasle ženke, mužjaci i tri mladunca, među kojima i tek rođeno tele koje je ubrzo postalo glavna meta predatora.
Snimke pokazuju kako su se odrasli bizoni odmah okupili oko mladunčeta, pokušavajući ga zaštititi od napadača. Kad su se neke ženke odvojile kako bi otjerale vukove, tele je nakratko ostalo nezaštićeno, što je čopor iskoristio za novi napad.
Vukovi su uspjeli zgrabiti mladunče za vrat i pokušali ga odvući, no ubrzo su reagirali odrasli bizoni. Dva velika mužjaka krenula su prema predatorima sa spuštenim rogovima, dok su ostali članovi krda formirali zaštitni krug oko teleta. Suočeni s takvim otporom, vukovi su na kraju odustali.
U europskoj divljini su bizoni izumrli 1919.
Istraživači Poljske akademije znanosti ističu kako je ovo prvi dokumentirani videozapis napada vukova na europske bizone u Białowieżi. Iako snimka ne prikazuje uspješan lov, potvrđuje da vukovi europskog bizona smatraju potencijalnim plijenom, osobito kada je riječ o mladuncima, javlja N1 BiH.
Europski bizon, poznat i kao "kralj šume", izumro je u divljini 1919. godine. Zahvaljujući programima uzgoja i ponovnog naseljavanja, vraćen je u Białowieżu 1952. godine te danas predstavlja jednu od najvećih uspješnica europske zaštite prirode.
Stručnjaci ističu da ovakve interakcije nisu nužno loša vijest za opstanak vrste. Vukovi imaju važnu ulogu u održavanju prirodne ravnoteže ekosustava, a njihova prisutnost može pridonijeti zdravijoj strukturi populacije bizona.
Snimka iz Białowieże zato ne predstavlja samo rijedak prizor iz divljine, već i vrijedan znanstveni dokaz o složenim odnosima između velikih europskih predatora i najvećeg kopnenog sisavca kontinenta.
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