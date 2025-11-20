VIDEO / Putin proveo noć u bolnici pa se obratio javnosti

Nedavno su se proširile tvrdnje da je Putin poslao dvojnika u posjet bojišnici u Kurskoj regiji. Fotografije s događaja pokazale su da je znatno mršaviji u tijelu i licu. Osim toga, koristio je rukom pisane bilješke, umjesto Putinovih uobičajenih tiskanih, te su bile manje od predsjednikova uobičajenog velikog fonta.