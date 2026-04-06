VIDEO / Rusija: Oborili smo 148 ukrajinskih dronova u tri sata

Ruska vojska rano u ponedjeljak objavila je da su njene jedinice protuzračne obrane u razdoblju od tri sata oborile 148 ukrajinskih dronova, dok su dužnosnici izvijestili da se zbog prekida povezanih sa zračnim napadima obnavlja opskrba strujom za gotovo pola milijuna kućanstava.
U priopćenju ruskog ministarstva obrane navodi se da su jedinice protuzračne obrane u nedjelju između 20 i 23 sata presrele 148 dronova.
Gradonačelnik ruske crnomorske luke Novorosijsk Andrej Kravčenko izvijestio je da su ostaci drona pogodili visoku stambenu zgradu. Trenutno nema informacija o žrtvama.
Guverner Sevastopolja, pak, izvijestio je da je taj lučki grad na anektiranom polutoku Krimu tijekom dana bio izložen napadima četiri drona, a da ih je u najnovijem valu oboreno još sedam.
Također u okupiranoj Donjeckoj regiji na istoku Ukrajine, čelnik samoproglašene vlade Andrej Čertkov rekao je da su hitne službe nakon ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu vratile struju u dva velika grada, Donjecku i Makijevki. Čertkov je ranije izjavio da je gotovo pola milijuna kućanstava ostalo bez struje.
Službe su također radile na obnovi opskrbe strujom nakon masovnih nestanaka u područjima Zaporiške regije pod ruskom kontrolom, javlja Reuters.
Agencija je izvijestila i da je u nedjelju navečer dron ubio volontera civilne zaštite u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod, čestoj meti ukrajinske vojske.
🇷🇺🇺🇦 A massive Ukrainian drone swarm is hitting Russian oil terminals in the port of Novorossiysk, a port city on the Black Sea.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 5, 2026
