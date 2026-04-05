Ukrajinski glavni stožer: Rusija je izgubila preko milijun vojnika od početka invazije

Rusija je izgubila 1.304.550 vojnika u Ukrajini od početka svoje sveobuhvatne invazije 24. veljače 2022., izvijestio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine 5. travnja.
Taj broj uključuje 1.180 gubitaka koje su ruske snage pretrpjele tijekom proteklog dana. Prema izvješću, Rusija je također izgubila 11.839 tenkova, 24.350 oklopnih borbenih vozila, 87.355 vozila i cisterni za gorivo, 39.439 topničkih sustava, 1.719 višecijevnih raketnih sustava, 1.338 sustava protuzračne obrane, 435 zrakoplova, 350 helikoptera, 219.443 drona, 33 broda i čamca te dvije podmornice, javlja Kyiv Independent.
Glavni stožer Ukrajine ne otkriva vlastite gubitke tijekom sveobuhvatne invazije, pozivajući se na operativnu tajnost.
Iako ukrajinski dužnosnici rijetko objavljuju brojke, predsjednik Volodimir Zelenski rekao je za France TV 4. veljače da je najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika poginulo u akciji od početka rata, uz mnoge druge koji se vode kao nestali (MIA).
Intenzitet ruskih napada dronovima i borbi otežao je Ukrajini pronalazak tijela poginulih vojnika, koja su potrebna za potvrdu identiteta putem DNK analize.
Neovisne analize zapadnih think-tankova slažu se da ruski gubici znatno nadmašuju ukrajinske, pri čemu Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) procjenjuje omjer na “otprilike 2,5:1 ili 2:1”.
Izvješće CSIS-a iz siječnja 2026. navodi da je Ukrajina vjerojatno pretrpjela između 500.000 i 600.000 ukupnih gubitaka od veljače 2022. do prosinca 2025., od čega se procjenjuje da je između 100.000 i 140.000 poginulih u akciji (KIA).
