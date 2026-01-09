Njegov kolega Sébastien Fanti bio je još oštriji, kritizirajući odluku da se supružnici Moretti ranije ne uhite. "Trebali su biti odmah uhićeni kako bi se svi dokazi mogli prikupiti i dodati spisu. To je bila kolosalna pogreška. Dokaz je da su uspjeli deaktivirati dio svoje web stranice i izbrisati sadržaje s društvenih mreža koji bi mogli biti korisni", rekao je Fanti za švicarsku televiziju Rts, a prenosi Index.