Uhićen je Jacques Moretti, vlasnik bara Le Constellation u Crans-Montani, gdje je u novogodišnjoj noći u požaru život izgubilo 40 mladih, a ozlijeđeno ih je još 116. Njegova supruga Jessica Moretti puštena je na slobodu nakon ispitivanja. Odluku o uhićenju donijelo je tužiteljstvo u Sionu zbog opasnosti od bijega, pišu talijanski mediji.
Supružnici Moretti, francuski državljani s Korzike, ispitani su jutros u Sionu pod optužbama za ubojstvo, nanošenje ozljeda i podmetanje požara iz nehaja. Nakon ispitivanja koje je trajalo više od šest sati, Jacques Moretti odveden je u policijskom vozilu, dok je njegova supruga Jessica napustila zgradu tužiteljstva u pratnji odvjetnika.
"Moje su misli stalno uz žrtve. To je nezamisliva tragedija, a dogodila se upravo u našem lokalu. Zbog toga se želim ispričati", izjavila je u suzama.
Promjena u pristupu tužiteljstva uslijedila je nakon što je otkriveno da je par izbrisao niz videozapisa s društvenih mreža povezanih s tragedijom. Rizik od uništavanja dokaza, uz opasnost od bijega, potaknuo je vlasti na uhićenje. Tužiteljstvo je istaknulo da je Moretti francuski državljanin, a Francuska ne odobrava lako izručenje.
Odvjetnici obitelji traže odgovore
Odvjetnici koji zastupaju obitelji žrtava izrazili su nezadovoljstvo dosadašnjim tijekom istrage. "Očekujemo da će naši klijenti, obitelji, dobiti odgovore, da će se osjećati saslušanima i da će se utvrditi sve odgovornosti, od A do Ž", izjavio je Romain Jordan, jedan od odvjetnika.
Njegov kolega Sébastien Fanti bio je još oštriji, kritizirajući odluku da se supružnici Moretti ranije ne uhite. "Trebali su biti odmah uhićeni kako bi se svi dokazi mogli prikupiti i dodati spisu. To je bila kolosalna pogreška. Dokaz je da su uspjeli deaktivirati dio svoje web stranice i izbrisati sadržaje s društvenih mreža koji bi mogli biti korisni", rekao je Fanti za švicarsku televiziju Rts, a prenosi Index.
U međuvremenu, tužiteljstvo u Rimu pokrenulo je vlastitu istragu o smrti šestero talijanskih državljana te naložilo obdukcije njihovih tijela, što švicarske vlasti nisu učinile prije repatrijacije. Ova odluka omogućit će obiteljima žrtava uvid u dokumentaciju i sudjelovanje u postupku. Vlastite istrage o smrti svojih državljana pokrenula su i tužiteljstva u Bruxellesu i Parizu.
