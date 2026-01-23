VIDEO / Ukrajinski napad dronovima zapalio naftno skladište duboko u Rusiji

Screenshot / X

- Ruske snage u četvrtak su izvršile napade dronovima i raketama na dva grada u jugoistočnoj Ukrajini u kojima je jedna osoba poginula, a više od dvadeset ozlijeđeno, izvijestili su u petak lokalni dužnosnici.

Podijeli

Oglas

Guverner regije Zaporižja rekao je u objavi na Telegramu da su ruske snage izvele četiri napada na grad Komišuvaha, usmrtivši jednu osobu i ozlijedivši njih 10. U napadu je oštećeno nekoliko obiteljskih kuća.

U industrijskom gradu Krivij Rih, rodnom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskija u Dnipropetrovskoj regiji, u kombiniranim ruskim napadima dronovima i raketama ozlijeđeno je 13 osoba, uključujući četvero djece, rekao je u objavi na Telegramu čelnik vojne uprave tog grada Oleksandr Vilkul.

Šest osoba u bolnici

U napadima su pogođene stambene zgrade, škole i strateška infrastruktura.

"Glavno je da su svi preživjeli", napisao je Vilkul, dodavši da je šest osoba, uključujući ozlijeđenu djecu, smješteno u bolnicu.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi da su se napadi dogodili, a ruski dužnosnici nisu komentirali situaciju.

Multiple large fires are currently burning at the PenzaNefteProdukt Oil Depot in the Penza Oblast of Western Russia, over 325 miles to the southeast of Moscow, following a long-range drone attack tonight by Ukraine. pic.twitter.com/5C4P8hLu4w — OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026

Gori naftno skladište

Požar je izbio u naftnom skladištu u ruskom gradu Penzi nakon noćnog napada ukrajinskih dronova 23. siječnja, izvijestio je guverner Penzenske oblasti Oleg Meljničenko.

„Krhotine (oborenog drona) pale su na područje naftnog skladišta, što je izazvalo požar. Hitne službe trenutačno su na terenu“, napisao je Meljničenko u objavi na Telegramu.

Prema njegovim riječima, nema stradalih, a zbog prijavljenog napada dronovima uvedena su ograničenja mobilnog interneta.

Više od 500 kilometara od granice

Penza se nalazi oko 545 kilometara od sjeveroistočne granice Ukrajine s Rusijom.

U Voronješkoj oblasti, jedna je kuća planula nakon što su na nju pale krhotine oborenih dronova, izvijestio je guverner Aleksandar Gusev.

Neovisni portal Astra naveo je, pozivajući se na stanovnike tog područja, da se incident dogodio u gradu Rossošu, piše Kyiv Independent.

Ukrajina ruske energetske objekte smatra vojnim ciljevima jer, kako navodi, izravno financiraju ruski rat protiv Ukrajine.