VIDEO / Ukrajinski obavještajci uništili ključni ruski naftovod dug 400 kilometara

Ukrajinska glavna obavještajna uprava (HUR) izvela je specijalnu operaciju kojom je potpuno onesposobila ključni ruski cjevovod 'Koltsevoy' u Moskovskoj oblasti. Cjevovod, dug 400 kilometara, prevozio je gorivo ruskim snagama i imao kapacitet od 7,4 milijuna tona godišnje.
Prema izvješću HUR-a, operacija izvedena 31. listopada uključivala je koordinirani napad na sve tri linije cjevovoda koje prevoze benzin, dizel i avionsko gorivo. Tijekom akcije sve tri linije eksplodirale su istovremeno, čime je postrojenje trenutačno potpuno neoperativno.
Cjevovod je primao gorivo iz rafinerija u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi. Njegov kapacitet bio je impresivan: 3 milijuna tona avionskog goriva, 2,8 milijuna tona dizela i 1,6 milijuna tona benzina godišnje. S obzirom na transportnu ulogu, uništenje cjevovoda predstavlja značajan logistički udarac ruskim snagama, piše Euromaidan, a prenosi tportal.
Ukrainian Defense Intelligence has attacked the Koltsevoy oil pipeline in Moscow region on October 31. All three lines of the pipeline used to transport gas, diesel and aviation fuel have simultaneously and successfully exploded.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 1, 2025
The length of the main oil product pipeline… pic.twitter.com/57vfygoO5x
