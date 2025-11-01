VIDEO / Ukrajinski obavještajci uništili ključni ruski naftovod dug 400 kilometara

Cjevovod je primao gorivo iz rafinerija u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi. Njegov kapacitet bio je impresivan: 3 milijuna tona avionskog goriva, 2,8 milijuna tona dizela i 1,6 milijuna tona benzina godišnje. S obzirom na transportnu ulogu, uništenje cjevovoda predstavlja značajan logistički udarac ruskim snagama, piše Euromaidan, a prenosi tportal.