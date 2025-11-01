Oglas

VIDEO / Ukrajinski obavještajci uništili ključni ruski naftovod dug 400 kilometara

N1 Info
01. stu. 2025. 10:58
Ilustracija / Pixabay

Ukrajinska glavna obavještajna uprava (HUR) izvela je specijalnu operaciju kojom je potpuno onesposobila ključni ruski cjevovod 'Koltsevoy' u Moskovskoj oblasti. Cjevovod, dug 400 kilometara, prevozio je gorivo ruskim snagama i imao kapacitet od 7,4 milijuna tona godišnje.

Prema izvješću HUR-a, operacija izvedena 31. listopada uključivala je koordinirani napad na sve tri linije cjevovoda koje prevoze benzin, dizel i avionsko gorivo. Tijekom akcije sve tri linije eksplodirale su istovremeno, čime je postrojenje trenutačno potpuno neoperativno.

Cjevovod je primao gorivo iz rafinerija u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi. Njegov kapacitet bio je impresivan: 3 milijuna tona avionskog goriva, 2,8 milijuna tona dizela i 1,6 milijuna tona benzina godišnje. S obzirom na transportnu ulogu, uništenje cjevovoda predstavlja značajan logistički udarac ruskim snagama, piše Euromaidan, a prenosi tportal.

ruski naftovod ukrajina

