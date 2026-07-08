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poginula jedna osoba

VIDEO / Veliki ukrajinski napad na Rusiju: Pogođeni industrijski i energetski ciljevi

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Hina
|
08. srp. 2026. 11:25
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Ukrajinski napad na Rusiju
X/Volodimir Zelenski

Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama tijekom noći pogodili su industrijske i energetske objekte diljem Rusije, pri čemu je poginula jedna osoba, a oštećeno je više postrojenja i dva prazna naftna tankera, izvijestila je u srijedu agencija Reuters.

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Guverner ruske Saratovske oblasti Roman Busargin priopćio je da je u ukrajinskom napadu dronovima poginula jedna osoba, da su oštećeni civilni industrijski objekti te da je više ljudi ozlijeđeno.

U ruskoj republici Tatarstanu, na obali Volge, ukrajinski dronovi oštetili su objekte u gradu Nižnjekamsku, priopćila je lokalna vlast. Nije navedeno koji su ciljevi pogođeni, no u tom se gradu nalazi velika rafinerija nafte, a u obližnjem gradu Jelabugi nalaze se tvornice dronova.

Rusija se posljednjih mjeseci suočava s ozbiljnim nestašicama goriva u pojedinim regijama nakon što je Ukrajina pojačala napade na ruske rafinerije i počela gađati ciljeve sve dalje od svojeg teritorija.

U južnoj Rostovskoj oblasti guverner Jurij Sljusar rekao je da su u Taganroškom zaljevu Azovskog mora oštećena dva tankera. Dodao je da su brodovi plovili prema Rostovu na Donu, da su bili prazni te da su u napadu ozlijeđene dvije osobe.

Ukrajinska vojska potvrdila je napade, ali je navela da je pogodila devet takvih tankera u Azovskom moru.

Azovsko more važan je opskrbni pravac za ruske snage na Krimu i drugim područjima juga Ukrajine pod ruskom kontrolom.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u posljednjih 12 sati oborilo 415 ukrajinskih dronova.

Rusija tijekom rata koji traje već petu godinu redovito napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, uzrokujući velike prekide opskrbe električnom energijom i nestašice grijanja tijekom zime.

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