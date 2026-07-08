poginula jedna osoba
VIDEO / Veliki ukrajinski napad na Rusiju: Pogođeni industrijski i energetski ciljevi
Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama tijekom noći pogodili su industrijske i energetske objekte diljem Rusije, pri čemu je poginula jedna osoba, a oštećeno je više postrojenja i dva prazna naftna tankera, izvijestila je u srijedu agencija Reuters.
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Guverner ruske Saratovske oblasti Roman Busargin priopćio je da je u ukrajinskom napadu dronovima poginula jedna osoba, da su oštećeni civilni industrijski objekti te da je više ljudi ozlijeđeno.
U ruskoj republici Tatarstanu, na obali Volge, ukrajinski dronovi oštetili su objekte u gradu Nižnjekamsku, priopćila je lokalna vlast. Nije navedeno koji su ciljevi pogođeni, no u tom se gradu nalazi velika rafinerija nafte, a u obližnjem gradu Jelabugi nalaze se tvornice dronova.
Rusija se posljednjih mjeseci suočava s ozbiljnim nestašicama goriva u pojedinim regijama nakon što je Ukrajina pojačala napade na ruske rafinerije i počela gađati ciljeve sve dalje od svojeg teritorija.
Ukraine is giving a fully justified response to Russia striking our country and prolonging the war.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026
Today, our long-range sanctions reached the Saratov region, Tatarstan, and Bashkortostan – roughly 800, 1,400, and 1,500 kilometers from the front line. They also reached the… pic.twitter.com/MOQaIM2Owe
U južnoj Rostovskoj oblasti guverner Jurij Sljusar rekao je da su u Taganroškom zaljevu Azovskog mora oštećena dva tankera. Dodao je da su brodovi plovili prema Rostovu na Donu, da su bili prazni te da su u napadu ozlijeđene dvije osobe.
Ukrajinska vojska potvrdila je napade, ali je navela da je pogodila devet takvih tankera u Azovskom moru.
Azovsko more važan je opskrbni pravac za ruske snage na Krimu i drugim područjima juga Ukrajine pod ruskom kontrolom.
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je u posljednjih 12 sati oborilo 415 ukrajinskih dronova.
Rusija tijekom rata koji traje već petu godinu redovito napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu, uzrokujući velike prekide opskrbe električnom energijom i nestašice grijanja tijekom zime.
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