Screenshot / Twitter

Više ljudi poginulo je, a za nekima se još traga, nakon što je došlo do eksplozije u Tennesseeju u tvrtki za izradu vojnih eksploziva, objavio je u petak CNN, citirajući lokalne dužnosnike.

Podijeli

Oglas

Možemo potvrditi da ima mrtvih, rekao je šerif okruga Humphreys Chris Davis na konferenciji za novinare u petak.

Tvrtka Accurate Energetic Systems, LLC nalazi se jugozapadno od Nashvillea u Tennesseeju, na granici između okruga Hickman i Humphreys, a specijalizirana je za izradu vojnih eksploziva.

Više agencija stiglo je na mjesto događaja i radi na obuzdavanju požara, dok i dalje postoji opasnost od sekundarnih eksplozija. Stanovnici koji žive u blizini rekli su da su snažno osjetili udar eksplozije.

🚨 BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025