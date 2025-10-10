Oglas

Tennessee

VIDEO / Više ljudi poginulo u velikoj eksploziji u SAD-u

author
Hina
|
10. lis. 2025. 19:33
screenshot, twitter
Screenshot / Twitter

Više ljudi poginulo je, a za nekima se još traga, nakon što je došlo do eksplozije u Tennesseeju u tvrtki za izradu vojnih eksploziva, objavio je u petak CNN, citirajući lokalne dužnosnike.

Možemo potvrditi da ima mrtvih, rekao je šerif okruga Humphreys Chris Davis na konferenciji za novinare u petak.

Tvrtka Accurate Energetic Systems, LLC nalazi se jugozapadno od Nashvillea u Tennesseeju, na granici između okruga Hickman i Humphreys, a specijalizirana je za izradu vojnih eksploziva.

Više agencija stiglo je na mjesto događaja i radi na obuzdavanju požara, dok i dalje postoji opasnost od sekundarnih eksplozija. Stanovnici koji žive u blizini rekli su da su snažno osjetili udar eksplozije.

Teme
SAD Tennessee eksplozija

