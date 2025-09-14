VIDEO / Voditelj pozvao na ubijanje beskućnika: Smrtonosna injekcija. Ili nešto slično. Jednostavno ih ubiti

Voditelj emisije Fox & Friends Brian Kilmeade pozvao je u eteru na eutanaziju beskućnika koji pate od mentalnih bolesti, a odbijaju prihvatiti pomoć.
Tu je izjavu dao u nedavnoj epizodi u kojoj su njegovi suvoditelji Ainsley Earhardt i Lawrence Jones raspravljali o ubojstvu ukrajinske izbjeglice Iryne Zarutske.
Ustvrdili su da je osumnjičenik, koji ima opsežan kriminalni dosje i kojem je dijagnosticirana mentalna bolest, trebao biti uklonjen s ulice mnogo prije nego što se ova tragedija dogodila.
"Prisilna smrtonosna injekcija"
Jones je istaknuo da je riječ samo o jednom slučaju te dodao da se to događa diljem zemlje.
"Nije stvar u novcu. Potrošene su milijarde dolara na mentalnozdravstvenu krizu i populaciju beskućnika, ali mnogi od njih ne žele prihvatiti programe i ne žele potražiti potrebnu pomoć. Ne možete im dati izbor. Ili ćete prihvatiti resurse koje vam nudimo ili morate biti zatvoreni. Tako to sada mora biti", izjavio je Jones, a potom se ubacio Kilmeade s uznemirujuće bizarnim prijedlogom:
"Ili, hm, prisilna smrtonosna injekcija. Ili nešto slično. Jednostavno ih ubiti."
Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ— Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025
Njegovi suvoditelji su šokantnu izjavu jednostavno prešutjeli i nastavili razgovor.
Kako je izvijestio Media Matters, segment je emitiran u srijedu. U subotu, kada je snimka postala viralna, guverner Kalifornije Gavin Newsom oglasio se biblijskom poslovicom na društvenim mrežama "Tko zatvori uho na vapaj siromaha, i sam će vikati, ali neće biti uslišan."
Fox nije u trenutku pisanja teksta otpustio ili sankcionirao Kilmeadea na bilo koji način.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
