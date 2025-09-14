Oglas

FOXOVA EMISIJA

VIDEO / Voditelj pozvao na ubijanje beskućnika: Smrtonosna injekcija. Ili nešto slično. Jednostavno ih ubiti

N1 Info
14. ruj. 2025. 15:42
Fox News
Voditelj emisije Fox & Friends Brian Kilmeade pozvao je u eteru na eutanaziju beskućnika koji pate od mentalnih bolesti, a odbijaju prihvatiti pomoć.

Tu je izjavu dao u nedavnoj epizodi u kojoj su njegovi suvoditelji Ainsley Earhardt i Lawrence Jones raspravljali o ubojstvu ukrajinske izbjeglice Iryne Zarutske.

Ustvrdili su da je osumnjičenik, koji ima opsežan kriminalni dosje i kojem je dijagnosticirana mentalna bolest, trebao biti uklonjen s ulice mnogo prije nego što se ova tragedija dogodila.

"Prisilna smrtonosna injekcija"

Jones je istaknuo da je riječ samo o jednom slučaju te dodao da se to događa diljem zemlje.

"Nije stvar u novcu. Potrošene su milijarde dolara na mentalnozdravstvenu krizu i populaciju beskućnika, ali mnogi od njih ne žele prihvatiti programe i ne žele potražiti potrebnu pomoć. Ne možete im dati izbor. Ili ćete prihvatiti resurse koje vam nudimo ili morate biti zatvoreni. Tako to sada mora biti", izjavio je Jones, a potom se ubacio Kilmeade s uznemirujuće bizarnim prijedlogom:

"Ili, hm, prisilna smrtonosna injekcija. Ili nešto slično. Jednostavno ih ubiti."

Njegovi suvoditelji su šokantnu izjavu jednostavno prešutjeli i nastavili razgovor.

Kako je izvijestio Media Matters, segment je emitiran u srijedu. U subotu, kada je snimka postala viralna, guverner Kalifornije Gavin Newsom oglasio se biblijskom poslovicom na društvenim mrežama "Tko zatvori uho na vapaj siromaha, i sam će vikati, ali neće biti uslišan."

Fox nije u trenutku pisanja teksta otpustio ili sankcionirao Kilmeadea na bilo koji način.

Teme
Beskućnici Brian Kilmeade fox news ubojstvo

