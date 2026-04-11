Hoće li odnos s Rusijom presuditi izbore u Mađarskoj? Analitičari: Orban je pragmatik, okrenuo bi leđa Putinu

Orbánovu političku karijeru započetu koncem 1980-ih obilježili su veliki obrati. Od žustrog liberala i europejca postao je tvrdi konzervativac i nacionalist. Mađarsku je nakon 2010. odveo na put neliberalne demokracije i autoritarne vladavine, a u isto vrijeme okrenuo se Putinovoj Rusiji postavši njen najveći saveznik unutar EU-a, što se u punom sadržaju pokazuje od početka rata u Ukrajini.

Bi li, ako ponovno pobijedi, kao pragmatičan političar kojemu politički zaokreti nisu strani, prema potrebi okrenuo leđa Putinu? To smo pitanje postavili političkim analitičarima Davoru Gjeneru i Jaroslavu Pecniku.

"Orbán je pragmatičan političar, nije tvrdo vrijednosno orijentiran i prilagodit će se situaciji koja mu odgovara. Za razliku od slovačkog premijera Fica koji je ideološki vezan s Putinom, Orbána s Putinom povezuju interesi. Pa ako se drugačije poslože stvari, on vrlo lako može biti njegov najveći neprijatelj u Europi", smatra Gjenero.

I Pecnik drži da je takvo što moguće.

"Ako pobijedi i bude u situaciji birati stranu, jedina odstupnica bit će mu ona prema Putinu. Time bi 'razoružao' Bruxelles i ne bi bilo prvi put da kad zagusti prihvati ono čemu se odupirao. Mađarska mi je blizu, puno puta sam bio tamo, a i dolaze nam u Osijek studenti otamo pa iz kontakata s njima umišljam da znam kako otprilike Mađari razmišljaju. Oni ne vole Ruse. To je sindrom koji im je ostao još iz komunizma. No Orbánova pragmatična politika bila je da uvjeri građane kako okretanje Rusiji znači jeftinije energente pa je taj antisovjetski, odnosno antiruski resentiment bio gurnut u stranu. No mislim da mu ne treba puno da se opet pojavi."