IZMEĐU MOSKVE I BRUXELLESA
Hoće li odnos s Rusijom presuditi izbore u Mađarskoj? Analitičari: Orban je pragmatik, okrenuo bi leđa Putinu
U nedjelju će biti održani parlamentarni izbori u Mađarskoj, prvi nakon niza godina na kojima šanse oporbe da okonča šesnaestogodišnju vladavinu Viktora Orbána i njegove stranke Fidesz nisu tek propagandno napumpana očekivanja, nego posve realna.
Orbán i Fidesz na vlasti su od 2010. godine. Stranka je pobjeđivala u četiri uzastopna izborna ciklusa, od 2014. zahvaljujući mješovitom izbornom sustavu promijenjenom iz dvokružnoga u jednokružni, što joj je omogućavalo da relativnu pobjedu pretoči u apsolutnu.
Primjerice, na izborima 2022. godine Fidesz je s osvojenih 54 posto glasova dobio 68 posto mjesta u parlamentu, 135 od 199, taman za dvotrećinsku većinu s kojom može donositi i mijenjati zakone kako hoće. Sam Viktor Orbán još je 2015. izjavio da će njegova stranka ostati na vlasti još 30 godina.
Fideszu peti mandat zaredom ili Tiszi prvi?
Pobijedi li ponovno, osigurat će već 20 godina vlasti u kontinuitetu. S tim da je Fidesz bio na vlasti, a Orbán premijer i od 1998. do 2002. no tada su i on i stranka bili proeuropski liberali, a ne konzervativci i nacionalisti kao danas.
Ovoga puta uoči izbora ankete govore da je prednost na strani Tisze, stranke desnog centra koju prevodi bivši član Fidesza Peter Magyar kao što i većinu stranke čine bivši fideszovci, nezadovoljnici razočarani Orbanovim politikama.
Analiza pet anketa iz veljače i ožujka pokazuje da bi Tisza u nedjelju mogla osvojiti između 138 i 142 mandata u parlamentu sa 199 mjesta, što bi ovoga puta njoj donijelo dvotrećinsku većinu potrebnu za promjene ustava i onih zakona kojima je Orbán 'zaključao' državne institucije i medije u svoj sef.
Tko je dao podršku Magyaru, a tko Orbanu?
Izborna bitka je jednostavna: s jedne strane Fidesz, s druge Tisza, dok je većina ostataka nekadašnje oporbe potaracane u proteklih petanestak godina - od socijalista do nekoć ultradesnog Jobbika - dijelom odustala od isticanja svojih kandidata stajući tako iza Tisze sve ne bi li Orbán sišao s vlasti.
Izborna bitka jednostavna je i time što iza Tisze stoji službeni Bruxelles, a iza Fidesza službeni Washington i Moskva. Magyar ima čvrstu podršku vlasti u Bruxellesu, šefice Europske komisije Ursule von der Leyen, Europske pučke stranke kojoj Tisza pripada, grupacije liberalnih stranaka Renew Europe u Europskom parlamentu i drugih proeuropskih snaga.
Orbánu je ove srijede podršku došao dati američki potpredsjednik JD Vance i prenijeti izraze ljubavi Donalda Trumpa ("Predsjednik vas voli!"). Od onih koji su na vlasti, Orban ima i podršku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, talijanske premijerke Giorgije Meloni, argentinskog predsjednika Javiera Mileija, slovačkog premijera Roberta Fica, češkog predsjednika Andreja Babiša i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Jesu li izbori izbor između EU i Rusije?
Naravno, podrška kojom se, uz onu Trumpovu, Orbán najviše hvasta i drži je izbornim adutom jest ona koju ima iz Moskve, od ruskog predsjednika Vladimira Putina.
U srijedu je Politico objavio dosad javno nepoznat dokument - sporazum Mađarske i Ruske Federacije o proširenju gospodarske, trgovinske, energetske i kulturne suradnje koji su nedavno potpisali šef mađarske diplomacije Péter Szijjártó i ruski ministar zdravstva Mihail Muraško.
Politički izbori u Mađarskoj pojednostavljeno su svedeni na izbor između Europe i Rusije. No je li doista tako?
"Dio onih koji budu glasali za Magyara i dalje će biti skeptični spram Europske unije, ali Magyar zna da Mađarska bez EU ne može popraviti svoju ekonomsku situaciju. Milijarde eura pomoći zamrznuto je zbog Orbánove politike i radi se na tome da se odmrznu. Sada je stvar u tome da Magyar pokaže ljepše lice Mađarske Bruxellesu, a da svojim biračima ili bar dijelu birača pokaže da će Mađarska zadržati svoj suverenitet i integritet", kaže Jaroslav Pecnik, politički analitičar i poznavatelj političke povijesti Srednje Europe.
Ključ izborne pobjede je na selu
Pecnik naglašava da je Magyar političar "iz Fideszovog gnijezda" koji dobro shvaća razloge nezadovoljstva sve većeg broja Mađara Orbánovom politikom.
"Život u Mađarskoj je skup, male su plaće i mirovine, a cijene stalno rastu. Orbán i dalje ima veliku vojsku glasača, onih koji rade u birokraciji i ovise o Fideszu, ali koji više nisu dovoljni da donesu pobjedu."
Pecnik ističe da ključ izbora nije Budimpešta gdje živi petina Mađara, jer tamo oporba uvijek dobro prolazi, nego mađarsko selo, tamošnja provincija.
"Tamo, u manjim mjestima, Magyarova prilika je velika. On igra na kartu pridobivanja ne samo onih koji su nezadovoljni Orbánom izvana, nego i nezadovoljnike 'iznutra' koji simpatiziraju Fidesz, ali ne vide više sigurnost u njemu. A u strahu su velike oči, posebice u strahu za sigurnost kada je ekonomska situacija teška. Pridobije li njih, to bi mu trebalo biti dovoljno za pobjedu. No ta pobjeda vjerojatno neće biti jako uvjerljiva jer će biti velikih manipulacija Orbánovih ljudi", kaže.
BI LI ORBÁN POSTAO PUTINOV PROTIVNIK?
Orbánovu političku karijeru započetu koncem 1980-ih obilježili su veliki obrati. Od žustrog liberala i europejca postao je tvrdi konzervativac i nacionalist. Mađarsku je nakon 2010. odveo na put neliberalne demokracije i autoritarne vladavine, a u isto vrijeme okrenuo se Putinovoj Rusiji postavši njen najveći saveznik unutar EU-a, što se u punom sadržaju pokazuje od početka rata u Ukrajini.
Bi li, ako ponovno pobijedi, kao pragmatičan političar kojemu politički zaokreti nisu strani, prema potrebi okrenuo leđa Putinu? To smo pitanje postavili političkim analitičarima Davoru Gjeneru i Jaroslavu Pecniku.
"Orbán je pragmatičan političar, nije tvrdo vrijednosno orijentiran i prilagodit će se situaciji koja mu odgovara. Za razliku od slovačkog premijera Fica koji je ideološki vezan s Putinom, Orbána s Putinom povezuju interesi. Pa ako se drugačije poslože stvari, on vrlo lako može biti njegov najveći neprijatelj u Europi", smatra Gjenero.
I Pecnik drži da je takvo što moguće.
"Ako pobijedi i bude u situaciji birati stranu, jedina odstupnica bit će mu ona prema Putinu. Time bi 'razoružao' Bruxelles i ne bi bilo prvi put da kad zagusti prihvati ono čemu se odupirao. Mađarska mi je blizu, puno puta sam bio tamo, a i dolaze nam u Osijek studenti otamo pa iz kontakata s njima umišljam da znam kako otprilike Mađari razmišljaju. Oni ne vole Ruse. To je sindrom koji im je ostao još iz komunizma. No Orbánova pragmatična politika bila je da uvjeri građane kako okretanje Rusiji znači jeftinije energente pa je taj antisovjetski, odnosno antiruski resentiment bio gurnut u stranu. No mislim da mu ne treba puno da se opet pojavi."
"Orbán nema ništa novo za ponuditi"
Mađarima je ekonomska i socijalna sigurnost važna. Još u pozno doba vladavine posljednjeg komunističkog lidera Jánosa Kádára, razdoblju tzv. gulaš-socijalizma koji je bio jedan od najslobodnijih u istočnom bloku, Mađari su u zadanim okvirima uživali prilično velike socijalne naknade, time i socijalnu sigurnost.
"Na tom je valu pokušavao plivati i Orbán, ali on je to činio sezonski, na mahove. Danas je tamo korupcija sveprisutna i Mađarima je dosta toga. Mislim da Magyar to dobro razumije. Njemu je najveći zalog to što Mađari znaju da im Orbán ništa novoga više ne može ponuditi", smatra Pecnik.
Očito je da promjena vlasti u Mađarskoj nakon 16 godina vlasti Fidesza može teći samo kao meka tranzicija u kojoj će glavnu ulogu odigrati ljudi koji su nekoć bili dio istog političkog jata. Pecnik tu situaciju uspoređuje s onom u Srbiji.
"U Srbiji trenutno nema jake političke alternative Vučiću. Studentski pokret očito nije dovoljan, pa ostaje samo meka alternativa koja bi ga mogla srušiti iznutra", napominje Pecnik.
Stoga, po njegovom mišljenju, i u Mađarskoj to mora biti neka blaža, mekša varijanta Fidesza, odnosno "Fidesz na tvorničkim postavkama" kako je govoreći nedavno za N1 o mađarskim izborima Tiszu nazvao politički analitičar Davor Gjenero.
"Magyara čeka nemoguća misija"
Tisza će imati veliki izazov pred sobom ako pobijedi u nedjelju. Došla bi na vlast u teškom ekonomskom trenutku, a s institucijama i medijima koji su čvrsto u rukama Orbánovih ljudi.
"Za Magyara će biti problem uvjeriti Bruxelles kako će promijeniti sve, a Mađare uvjeriti da će mijenjati samo nešto, ne sve da ih ne bi uplašio. To je prilično nemoguća misija. Mislim da neće ići na radikalno čišćenje institucija. Morat će 'počistiti' dio onih koji bi radili protiv njega, ali veliki dio vjerojatno neće. Bi li sve to mogao u jednom mandatu, teško je reći. Treba pomiriti rogove u vreći", kaže Pecnik.
