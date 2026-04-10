Bivši član mađarskog podzemlja: "Novac od ruske mafije išao je do Orbána"

Bivši član budimpeštanskog podzemlja László Kovač iznio je teške optužbe o vezama kriminala, policije i politike u Mađarskoj devedesetih godina, tvrdeći da je osobno sudjelovao u prijenosu novca od ruskog mafijaškog bosa Semjona Mogiljeviča do tadašnjeg šefa mađarske policije Sándora Pintéra, ali i da je dio tog novca završavao kod Viktora Orbána.
Kovač, koji je radio za kriminalca Igora Korola, kaže za ruski Insajder da je često nosio pakete s desecima tisuća dolara. „Dobivao bih paket od 50.000 do 100.000 dolara i nosio ga Pintéru“, tvrdi on, dodajući da su se isplate događale jednom ili dva puta tjedno. Kako navodi, novac je često bio povezan s kriminalnim slučajevima: „Dogodilo bi se ubojstvo, a zatim bih nosio novac. Izvlačio sam zaključak da se time zatvaraju istrage.“
On tvrdi da je veza između Mogiljeviča i Pintéra bila duboka i poslovna, ali i politička. Prema njegovim riječima, šef policije je mogao „učiniti da svaki kazneni postupak nestane“, za što je redovito bio plaćan, prenosi Nova.rs.
Kovač opisuje i brutalne obračune iz tog razdoblja, tvrdeći da je i sam bio napadnut kada je odbio plaćati reket. „Pokušali su mi spustiti glavu na stol, ali nisu uspjeli… jedan od njih me je ubo nožem. Rana nije bila duboka, ali je bilo mnogo krvi“, rekao je.
U najtežim optužbama, Kovač tvrdi da su pojedina ubojstva i bombaški napadi bili izravno povezani s ljudima iz vrha vlasti. Govoreći o jednom od najpoznatijih slučajeva, rekao je: „Najveću eksploziju u centru Budimpešte organizirao je osobno Pintér.“ Prema njegovim tvrdnjama, ubojstva su izvođena preko posrednika i profesionalnih ubojica, a mete su bili ljudi koji su znali previše ili su predstavljali prepreku.
Posebno kontroverzan dio njegovog svjedočenja odnosi se na financiranje politike. Kovač tvrdi da su se 1997. pojavili znatno veći iznosi novca. „Velike sume bile su namijenjene ‘Viti’ – tako je Mogiljevič zvao Orbána“, rekao je, navodeći da su iznosi dosezali i milijun dolara. Prema njegovim riječima, taj novac je vjerojatno korišten za Orbánovu prvu uspješnu izbornu kampanju 1998. godine.
On dodaje da je Mogiljevič Orbána gledao s prezirom, unatoč suradnji: „Taj smrdljivi Mađar živi od mog novca, radit će što mu kažem“, citira Kovač navodne riječi ruskog mafijaša.
Prema njegovoj verziji događaja, nakon što je Orbán došao na vlast, situacija se promijenila. Ljudi iz podzemlja koji su mu ranije pomagali postali su teret. „Uz pomoć istog Pintéra, brzo ih je uklonio i poslao u zatvor“, tvrdi Kovač, dodajući da je i sam Mogiljevič napustio Mađarsku i otišao u Rusiju.
Na kraju, Kovač ostavlja otvoreno pitanje mogućeg političkog utjecaja Moskve: „Nemam pouzdane informacije, ali mislim da ruske vlasti sigurno mogu koristiti kompromitirajući materijal o Orbánu.“
Kovač, koji tvrdi da je bio svjedok i sudionik u mnogim od ovih događaja, najavio je da je spreman svjedočiti pred sudom ukoliko dođe do promjene vlasti u Mađarskoj.
