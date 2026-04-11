PANCHO ARENA I TAJNE MOĆI
Nogomet, novac i kontrola: Kako je najvažnija sporedna stvar pomogla Orbanu u usponu, a možda i padu
Mađarski premijer Viktor Orban izgradio je svoj režim na spoju nogometa i politike. Može li ga to dovesti do još jednog mandata?
Bijelo okrečena kuća u seoskom stilu koja pripada Viktoru Orbanu savršena je mađarska slika, s drvenim kapcima i bunarom u vrtu. Govori o skromnom podrijetlu dugogodišnjeg premijera zemlje koji je putovao svijetom, sina komunističkog predradnika kolhoza.
Upravo to je ono što seoska kuća treba signalizirati - da je unatoč svom uspjehu, 16 godina dominacije mađarskom politikom i savezima s Donaldom Trumpom i Vladimirom Putinom, Orban i dalje prizeman čovjek iz naroda, koji nije zaboravio svoju prošlost i sjeća se kako je bilo kao dječak brati repu i kopati krumpir, piše Jamie Dettmer u velikoj reportaži Politica.
Nema veze što četiri kilometra dalje obitelj Orban ima prostranu vlastelinsku kuću i poljoprivredno imanje koje je u 19. stoljeću posjedovao nadvojvoda Josip od Austrije. Obitelj inzistira na tome da imanje, koje uključuje zoološki vrt i palmini vrt, nije u vlasništvu premijera, već njegova oca. Uvjeravaju javnost da je skromna kućica Orbanovo pravo seosko utočište.
Magyar u kampanji ostao usredotočen na osnovna pitanja
Odbrojavanje za parlamentarne izbore je krenulo, a Orbanova politička dominacija ozbiljno je uzdrmana prvi put otkako je preuzeo vlast 2010. godine. Njegovi protivnici se nadaju da će 12. travnja označiti dan njegova pada.
Orban i dalje zaostaje u anketama iza Petera Magyara, prebjega iz vladajuće stranke Fidesz. Magyarova stranka desnog centra Tisza u prosjeku je bila 10 bodova ispred Fidesza, a prošli tjedan tri neovisne ankete sugerirale su da se jaz povećava.
Većina Mađara, čini se, gubi strpljenje s mađarskim gospodarstvom koje se bori s visokim cijenama, oronulim bolnicama i kroničnim nedostatkom financiranja željezničkih mreža u zemlji, zbog čega se sela, inače lojalna Fideszu, osjećaju napušteno. To objašnjava zašto je Magyar u svojoj kampanji ostao usredotočen na osnovna pitanja, dok istovremeno kritizira Fidesz zbog korupcije, napominjući da Orbanovi partneri i unutarnji krug postaju sve bogatiji dok obični Mađari postaju siromašniji.
Zapravo, 45-godišnji Magyar zvuči slično Orbánu 2010. godine, kad je vodio kampanju o ekonomskim pitanjima i obećavao poboljšanje života običnih Mađara. Otkad se 2024. godine razišao s Fideszom zbog zataškavanja slučaja seksualnog zlostavljanja u dječjem domu, Magyar je bio borben kako bi ilustrirao Orbanovu odsutnost i koliko je "čovjek iz naroda" postao nedostupan. Ponekad sa sobom nosi lik Orbana od kartona kao rekvizit dok obilazi sela.
Orban je vodio kampanju o rizicima uvlačenja Mađarske u susjedni rat u Ukrajini i prikazao je Magyara kao marionetu i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i EU. Njegova poruka je da samo on može zaštititi Mađarsku. Mladi birači općenito nisu uvjereni, a Magyarovo obećanje o izgradnji "moderne, europske Mađarske" odjekuje kod njih.
Mnogi stariji birači, posebno u uporištima Fidesza izvan velikih gradova, i dalje se čine očarani njime. No, nisu svi. "Moj glavni kriterij je da moja djeca i unuci ostanu ovdje. I da mogu zaraditi za život, a ne mislim da će se to dogoditi osim ako se stvari ne promijene. Mi smo druga najsiromašnija zemlja u Europi! Zaostajemo", rekla je za Politico 76-godišnja vlasnica trgovine odjećom Julia iz Nyiregyhazija.
Ona se boji da će će se ankete javnog mnijenja pokazati pogrešnima, kao što su bile 2022., i da će Orban biti ponovno izabran.
Pancho Arena je demonstracija moći
Pancho Arena u Felcsutu, koja se nadvija nad Orbanovom kućicom, ima 3800 mjesta, više nego dvostruko od broja stanovnika samog sela. To je domaći stadion Puskás Akademije, profesionalnog nogometnog tima koji je Orban osnovao 2007. godine, i opisan je kao jedan od najznačajnijih stadiona na svijetu.
Iako elegantan, djeluje neumjesno u ovom mirnom selu i više je u skladu s arhitektonskim "ludorijama" iz 18. ili 19. stoljeća koje se viđaju u Britaniji. Ali, Pancho Arena ima funkciju, osim što je arena za nogomet. To je demonstracija moći, svjedočanstvo političkog uspjeha i ostvareni dječji san, sve u jednom.
Nogomet igra preveliku ulogu u hibridnom političkom poretku koji je Orban oblikovao tijekom svoje vladavine. Način na koji se mađarski sportski sektor, uključujući nogomet, upravlja i kontrolira te je spojen s Fideszom baca zanimljivo svjetlo na vođenje vlade koju je Europski parlament nazvao "izbornom autokracijom".
Sport, a posebno nogomet, ključni su sastojci u brendiranju Orbana i Fidesza, koji su započeli kao stranka lijevog centra sve dok ih nije odvukao u nativistički iliberalizam. A sport ispunjava važne uloge u vertikalnoj strukturi moći koju je Orban mukotrpno izgradio kako bi učvrstio Fidesz u svim sferama mađarskog nacionalnog života i djelovanja - od visokog obrazovanja do poljoprivrede, od obrambene industrije do medija, od prometa do energetskog sektora.
Svi su se u određenoj mjeri spojili s Fideszom, dio su nacionalnog sustava upravljanja temeljenog na političkom pokroviteljstvu i klijentelizmu, i ne mnogo različiti od "upravljane demokracije" koju je njegov prijatelj Vladimir Putin oblikovao u Rusiji, iako je Orbanov mnogo nijansiraniji i, srećom, bez atentata i defenestracija, piše Politico.
"Nogomet i sport korisni su za nagrađivanje klijentele u obliku piramide koju je Fidesz izgradio i za obogaćivanje prijatelja, poslovnih poznanika i tako dalje, te za održavanje njihove lojalnosti", rekao je Marton Tompos, oporbeni zastupnik.
"Ako pogledate sva sportska društva, od šaha preko odbojke i, naravno, nogometa, sva njih vode, predsjedavaju ili njima na neki način upravljaju poslovni poznanici, politički saveznici, prijatelji i obitelj. Na primjer, Orbánov stomatolog je veliki entuzijast za triatlon, pa je postao predsjednik Mađarskog triatlonskog saveza", dodao je.
Nogomet je, međutim, i Orbanova osobna strast. Da je bio bolji nogometaš, možda ne bi završio u politici. Orban je, kao i veliki broj Mađara, odrastao na pričama o mađarskoj zlatnoj momčadi 1950-ih, predvođenoj kapetanom Ferencom Puskasom. Moćni Mađari osigurali su olimpijsko zlato 1953. i postali prva kontinentalna europska momčad koja je pobijedila Englesku na stadionu Wembley. Izgubili su u iznenađujućem porazu od Zapadne Njemačke u finalu Svjetskog prvenstva 1954.
"Orban je sanjao da bude profesionalni igrač", rekao je Kele Janos, nogometni podcaster. "Bio je prilično talentiran, dobar napadač", dodao je. Ušao je u omladinski pogon profesionalnog tima, ali očito nije bio dovoljno vješt da zarađuje za život kao vrhunski nogometaš s punim radnim vremenom. Zadovoljio se igranjem kao poluprofesionalac dok je studirao pravo na sveučilištu u Budimpešti, sanjajući o tome da postane trener i nacionalni izbornik.
Peter Molnar, koji je studirao i igrao nogomet s Orbanom, rekao je da još uvijek aktualni mađarski premijer nije bio toliko agresivan kao nogometaš, više žilav i vrlo kompetitivan.
Dok je Orban preuzimao kontrolu nad Fideszom 1990-ih, nogomet mu je također pomogao utrti put do vlasti. Dok se ugledao na političke uzore, usredotočio se na Silvija Berlusconija. Politički novinar Pal Daniel Renyi istaknuo je da je Orban bio fasciniran Berlusconijem. Način na koji je Berlusconi počeo graditi svoju političku stranku također je privukao Orbánovu pažnju - poticanjem navijača AC Milana da se samoorganiziraju i formiraju ćelije kao sjeme za rast njegovog političkog pokreta.
Nakon 2002. Orban je poticao ćelije podrške Fideszu diljem zemlje. Zoltan Nemeth, navijač Ferencvarosa, rekao je da su službene udruge navijača glavnih mađarskih nogometnih klubova prisiljene služiti političkim svrhama. "Na stadionima se navijači potiču i plaćaju da izlažu transparente koji podržavaju Fidesz ili političku poruku koju Orbanov režim želi proširiti. I oni će skandirati slogane Fidesza. Dakle, nogometni navijači se koriste kao propagandisti", dodao je.
Dodao je da su se tijekom protekle godine pojavile podjele među navijačima oko toga kako vlasnici iskorištavaju klubove i usklađuju ih s interesima Fidesza. Ultrasi, pojasnio je, okreću leđa Fideszu. "Oni samo vide kako vlasnici postaju sve bogatiji i ne sviđa im se kako su mađarski nogometni timovi puni stranih igrača, a ne mađarskih", rekao je.
Orban često govori o važnosti nogometne vještine i sportskog uspjeha za naciju, koliko je to važno za mađarski identitet i kako to može učiniti "Mađarsku ponovno velikom" jer pomaže u njegovanju nacionalnog ponosa, discipline i unapređenju mađarskog prestiža.
Dok je bio u Kataru 2022. godine kako bi gledao neke od utakmica Svjetskog prvenstva, Orban je jadikovao kako se Mađarska nije uspjela kvalificirati, ali je inzistirao da će pod njegovim vodstvom do 2030. "vratiti svoju staru slavu".
Politico navodi da Orbanovi suradnici, od kojih mnogi imaju poslovne interese u mađarskoj nogometnoj industriji, kontroliraju 80 posto privatnog medijskog sektora. U međuvremenu, državni emiteri šire Orbanove narative.
Za oporbenu stranku Tisza, glavna briga je da je Orban uspio manipulirati izbornim sustavom, što ga čini izuzetno teškim za poraziti na izborima. Orbanova taktika nije bila toliko drska kao Putinova - on ne zabranjuje protivnicima da se kandidiraju niti ih zatvara. Ali, njegovi suparnici kažu da je i dalje stvorio masovno nepravednu prednost kroz manipulirane izborne jedinice, zarobljen medijski krajolik i otvoreno kupovanje glasova.
Ali, unatoč svoj toj akumulaciji moći i spajanju stranke i države, Orbana potkopavaju neki od istih neuspjeha koji su oslabili moćnike diljem svijeta - raširena korupcija, kleptokratska vladajuća klasa i propadanje infrastrukture i usluga za one izvan sustava, sve je to pomoglo ojačati Magyara i pojačati njegov izazov.
U međuvremenu, naravno, za ljude koji su spremni surađivati s mađarskim "Viktatorom", kako ga protivnici nazivaju, postoji novac koji se može zaraditi duž cijelog političko-poslovnog spektra. Zato je elegantni, ekstravagantni stadion u Felcsutu tako snažan simbol.
Pancho Arena nije izgrađena izravno korištenjem državnih sredstava. Umjesto toga, platile su je tvrtke koje su sponzorirale izgradnju i zauzvrat su od tada iznimno dobro prošle s natječajima za ugovore o javnoj nabavi i privatizacijskim poslovima.
Godine 2011. parlament pod kontrolom Fidesza odobrio je značajne porezne i netransparentne financijske olakšice posebno tvrtkama koje ulažu u nogometne timove, akademije za podučavanje nogometa i sport općenito. Tvrtke mogu preusmjeriti porezne uplate sportskim klubovima umjesto državnoj blagajni, a procjenjuje se da je sama Puskas Akademia imala koristi od 100 milijuna eura.
Ukupno je shema poreznih odbitaka, poznata kao TAO, usmjerila nevjerojatan bilijun mađarskih forinti (gotovo 3 milijarde dolara) u sport, pri čemu je veliki dio tih sredstava usmjeren u nogomet. To je oko 20 posto više od ukupnog godišnjeg proračuna zemlje za obrazovanje.
Umirovljeni mađarski reprezentativac Zoltan Vaczi rekao je da sumnja da velik dio TAO novca namijenjenog za omladinske nogometne akademije i trening djece zapravo ide njima, uspoređujući sustav s pranjem novca. "S novcem koji dobiju mogli biste odgojiti međunarodne igrače, ali to se ne događa. To je zato što novac ide negdje drugdje, a ne djeci", poručio je.
Uz sav taj novac, postoji i izravno državno financiranje. Groupama Arena s 24 000 mjesta, stadion Ferencvarosa u Budimpešti, koštala je 73 milijuna dolara, a Nagyerdei Stadion u Debrecenu s 20 000 mjesta nešto manje. Obje je platila vlada, kao i Pancho Hotel u Felcsutu. Mađarske porezne obveznike koštala je 28 milijuna eura, iako se Mađarska smatra jednom od najsiromašnijih zemalja u Europi.
Formalni predsjednik Puskas Akademije je bivši gradonačelnik Felcsuta i Orbanov prijatelj iz djetinjstva, Lorinc Meszaros. Godine 2010. Meszaros je bio lokalni izvođač radova na grijanju, koji je postao najbogatiji čovjek u Mađarskoj. Ima veze u građevinarstvu, medijima, poljoprivredi, turizmu i financijama. Svoj meteorski uspjeh pripisuje "Bogu, sreći i Viktoru Orbanu".
"Kad je gospodarstvo bolje stajalo, neki od njegovih protivnika žalili su se da Orban troši novac na nogomet. Ali to je bila nišna zamjerka. S realnim plaćama koje rastu i rastu, većina ljudi bi slegnula ramenima i rekla: 'Puno troši na nogomet, ali voli nogomet'", rekao je Janos. "Ali, sada kada se ljudi bore i naše gospodarstvo je bolesno, to je postalo ozbiljno političko pitanje i povezuje se s korupcijom", zaključio je.
