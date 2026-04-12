Orbán glasao: Došao sam pobijediti. Sve bi bilo lakše da je svijet bio prijateljski nastrojen

Mađarski premijer Viktor Orbán glasao je na izborima i tom prilikom pozvao mlade da izađu na birališta. Podatke o izlaznosti komentirao je riječima: "Vrlo dobro, što nas je više, to bolje".
Oglas
Novinari su Orbána, koji je na čelu stranke Fidesz već dvadeset i tri godine, upitali koliki bi poraz morao pretrpjeti da bi podnio ostavku. "Veliki", glasio je njegov kratak odgovor. Na pitanje kakva su mu očekivanja od izbora, poručio je: "Došao sam pobijediti".
Njegovo glasanje pratilo je i nekoliko stranih medijskih ekipa, među kojima je bila i ruska televizija.
Na pitanje što bi drugačije učinio u kampanji, Orbán je odgovorio da to nije važno jer je sada sve iza njih. Novinari su ga podsjetili na njegovu raniju izjavu o "četiri nepravedne godine" te upitali koje specifične ciljeve vlada nije uspjela postići zbog kriza. Premijer je kazao da su trebali djelovati brže. Prema njegovim riječima, poduzeli su korake prema zadanim ciljevima, ali sve bi bilo lakše da je svijet bio prijateljski nastrojen. Upitan žali li za ičime iz proteklih 16 godina, kratko je poručio: "Hvala lijepo, dobro sam."
Na pitanje smatra li se Putinovim prijateljem, s obzirom na to da se predstavlja kao zagovornik mira, što je navodno izjavio u razgovoru za Bloomberg koji je procurio u javnost, Orbán je ponudio diplomatski odgovor. "Mađarska teži prijateljskim odnosima s čelnicima svih velikih država, i srećom imamo mnogo prijatelja u svijetu", rekao je mađarski premijer.
Odgovorio bi li čestitao Magyaru ako Tisza pobijedi
Mađarski premijer Viktor Orbán odgovorio je na niz pitanja novinara, piše Index, među kojima su se istaknula ona o njegovom stavu prema političkom suparniku Péteru Magyaru te hipotetskoj situaciji da se nađe na mjestu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
Upitan bi li čestitao Péteru Magyaru u slučaju pobjede njegove stranke Tisza, Orbán je odgovorio potvrdno. "Da, uvijek se pridržavam civilizacijskih standarda", rekao je. Na pitanje bi li na mjestu Zelenskog predao teritorije Rusiji, mađarski je premijer dao kratak odgovor: "Srećom, ja nisam Zelenski."
Novinare je zanimalo i što je njegov sin, Gáspár Orbán, radio u Čadu, na što ih je premijer uputio na "njegovog vojnog nadređenog". Osvrnuo se i na moguće buduće izbore, rekavši da bi mu prvi korak nakon pobjede bio zahvaliti aktivistima koji su mobilizirali zemlju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas