Orbán glasao: Došao sam pobijediti. Sve bi bilo lakše da je svijet bio prijateljski nastrojen

Na pitanje što bi drugačije učinio u kampanji, Orbán je odgovorio da to nije važno jer je sada sve iza njih. Novinari su ga podsjetili na njegovu raniju izjavu o "četiri nepravedne godine" te upitali koje specifične ciljeve vlada nije uspjela postići zbog kriza. Premijer je kazao da su trebali djelovati brže. Prema njegovim riječima, poduzeli su korake prema zadanim ciljevima, ali sve bi bilo lakše da je svijet bio prijateljski nastrojen. Upitan žali li za ičime iz proteklih 16 godina, kratko je poručio: "Hvala lijepo, dobro sam."