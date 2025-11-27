Vlasnici organizacije Miss Universe optuženi za prijevaru i trgovinu drogom

Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip optužena je za prijevaru, a zatim puštena uz jamčevinu 2023. godine. Nije se pojavila kako je propisano na sudu u Bangkoku u utorak. Budući da nije obavijestila sud o svojoj odsutnosti, smatrano je da postoji rizik od bijega, prema izjavi Okružnog suda Južnog Bangkoka.