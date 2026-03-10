Analiza Politica
Kako najveće europske političke stranke večerama i "flertom" pokušavaju spasiti von der Leyen
Čelnici dviju najvećih političkih skupina u Europskom parlamentu počeli su organizirati neformalne večere kako bi popravili narušene odnose i spriječili mogući politički sukob koji bi mogao dovesti čak i do izglasavanja nepovjerenja predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, piše Politico.
Manfred Weber iz Europske pučke stranke (EPP) i Iratxe García iz skupine Socijalista i demokrata (S&D) prošlog su mjeseca, zajedno s po deset zamjenika, večerali u Strasbourgu, a planiraju nastaviti sa susretima.
Politico objašnjava da je cilj tih neformalnih okupljanja smanjenje napetosti između dugogodišnjih saveznika koji su se protekle godine sukobljavali oko brojnih pitanja, od migracijske politike do deregulacijskih inicijativa Europske komisije.
Prva večera održana je 10. veljače u hotelu Leonor u Strasbourgu, a večeru je platio EPP. Sljedeći susret očekuje se u travnju.
Željana Zovko: Političke skupine "flertuju"
Hrvatska potpredsjednica EPP-a Željana Zovko opisala je atmosferu kao vrlo prijateljsku i našalila se da skupine zapravo "flertuju".
Politico podsjeća kako su EPP i S&D desetljećima su činili okosnicu europske proeuropske koalicije, zajednički podržavali zakone i dijelili vodeće pozicije u institucijama EU-a. No nakon izbora za Europski parlament 2024. politička ravnoteža pomaknula se udesno, a EPP sve češće surađuje s desnim i krajnje desnim strankama, uključujući skupinu Patriots, u kojoj su Viktor Orbán i Marine Le Pen.
Socijalisti su posljednjih mjeseci sve kritičniji prema EPP-u i Komisiji. García je optužila von der Leyen da preuzima "Trumpovu agendu" deregulacije i slabljenja zelenih i socijalnih politika.
Imaju li socijalisti novca za sljedeću večeru?
Neki zastupnici upozoravaju da bi nastavak sukoba mogao dovesti do "političke nesreće", poput bojkota ključnih zakonodavnih prijedloga ili čak podrške socijalista inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Komisiji.
Iako je von der Leyen dosad preživjela sve pokušaje izglasavanja nepovjerenja u ovom mandatu, kako piše Politico, pojedini zastupnici tvrde da nezadovoljstvo u parlamentu raste.
Unatoč napetostima, obje strane smatraju da je prvi susret bio dovoljno uspješan da se takvi sastanci nastave. Sljedeću večeru trebali bi organizirati socijalisti.
Kako je rekla Željana Zovko: "Ovaj put socijalisti bi nas trebali ugostiti – sve ovisi o raspoloženju i financijskim mogućnostima."
