Politico podsjeća kako su EPP i S&D desetljećima su činili okosnicu europske proeuropske koalicije, zajednički podržavali zakone i dijelili vodeće pozicije u institucijama EU-a. No nakon izbora za Europski parlament 2024. politička ravnoteža pomaknula se udesno, a EPP sve češće surađuje s desnim i krajnje desnim strankama, uključujući skupinu Patriots, u kojoj su Viktor Orbán i Marine Le Pen.