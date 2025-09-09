Mapping Media Freedom: Novinarki N1 Srbije silom onemogućeno da postavi pitanje direktoru United Grupe

Dok je čekala Milera u predvorju hotela, Novaković ga je ugledala u vrtu. Zatražila je od osoblja dozvolu da uđe u vrt kako bi mu mogla postaviti pitanje. Dozvola joj je dana, uz napomenu da ne smije fotografirati. Kada se predstavila Milleru kao novinarka N1, menadžer hotela joj je istrgnuo telefon kojim je snimala iz ruke i odbio ga vratiti dok ne napusti prostorije.