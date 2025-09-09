Mapping Media Freedom: Novinarki N1 Srbije silom onemogućeno da postavi pitanje direktoru United Grupe

Mapping Media Freedom (MMF), međunarodna platforma koja dokumentira, prati i analizira slučajeve kršenja slobode medija i sigurnosti novinara diljem Europe, piše o incidentu koji se dogodio 27. kolovoza, kada je novinarki N1 Ani Novaković silom onemogućeno da uzme izjavu od Stana Millera, novog direktora United Grupe, vlasnika dviju velikih nezavisnih televizija – N1 i Nove.
Novaković je, kako se navodi u tekstu, željela dobiti komentar od Milera povodom navodnog pokušaja Vlade Srbije da preuzme političku kontrolu nad N1. Istoga dana, Projekt za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP) objavio je procurjeli audiozapis u kojem se čuje razgovor Stana Millera i Vladimira Lučića, generalnog direktora Telekoma Srbija, o zahtjevu predsjednika Aleksandra Vučića da se smijeni izvršna direktorica United Medije, Aleksandra Subotić.
U razgovoru se spominje i mogućnost da je zamijeni politički kadar kako bi se preuzela kontrola nad uređivačkom politikom televizije koja je kritična prema vlasti. Autentičnost snimke potvrdila je United Group, naglašava MMF.
Nakon što je dobila informaciju da se Stan Miller nalazi u hotelu „Bristol“, novinarka N1 otišla je ondje s namjerom da mu postavi pitanja o otkriću OCCRP-a. „Kada smo dobili tu informaciju, bilo je logično da naša novinarka pokuša pitati prvog čovjeka grupe o čemu se radi“, izjavio je za medije Igor Božić, programski direktor N1.
Dok je čekala Milera u predvorju hotela, Novaković ga je ugledala u vrtu. Zatražila je od osoblja dozvolu da uđe u vrt kako bi mu mogla postaviti pitanje. Dozvola joj je dana, uz napomenu da ne smije fotografirati. Kada se predstavila Milleru kao novinarka N1, menadžer hotela joj je istrgnuo telefon kojim je snimala iz ruke i odbio ga vratiti dok ne napusti prostorije.
Situacija je potom eskalirala kada je menadžer hotela silom izbacio novinarku iz zgrade. Također joj je zaprijećeno tužbom zbog navodno neovlaštenog snimanja, dok joj je privatno osiguranje Stena Milera više puta poručivalo da će pozvati policiju.
Odvjetnik koji je zastupao Telekom, a očito i United Group, i koji je bio prisutan na licu mjesta, prijetio je Novaković otkazom i zahtijevao da izbriše snimku. Telefon joj je na kraju vraćen, a snimka je objavljena, ističe se.
MMF prenosi i da je 28. kolovoza Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) najoštrije osudilo incident.
„Ovakvo postupanje prema predstavnicima medija i oduzimanje osobne imovine apsolutno je neprihvatljivo i predstavlja izravan pritisak na slobodu novinarskog rada“, priopćio je NUNS.
