Yordan Bozhilov
Bugarski stručnjak za sigurnost i obranu: "Moramo promijeniti način na koji vodimo ratove"
Stručnjak za sigurnost i obranu i bivši zamjenik bugarskog ministra obrane Yordan Bozhilov gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića, gdje je govorio o promjenama u suvremenom ratovanju, sve većoj ulozi dronova te sigurnosnim izazovima na Crnom moru.
Oglas
"Smatram da svjedočimo značajnim promjenama u vojnom području i da prolazimo kroz svojevrsnu novu revoluciju u načinu ratovanja. To je prije svega posljedica razvoja dronova, svemirskih i novih tehnologija te umjetne inteligencije. Dronovi su promijenili ulogu tradicionalnih velikih vojnih platformi, poput brodova i tenkova.
Iz te perspektive smatram da će se njihova uloga u budućnosti još značajnije promijeniti", kaže Bozhilov i dodaje da moramo promijeniti način razmišljanja i način na koji vodimo ratove, ali i pristup nabavi novih vojnih sustava
"Donedavno smo godinama nabavljali opremu za koju smo smatrali da će nam biti potrebna na bojištu. Međutim, uz ovako brze tehnološke promjene moramo prilagoditi svoj način razmišljanja", istaknuo je Bozhilov.
Govoreći o tome što je potrebno što prije promijeniti, Bozhilov je rekao:
"Svakako moramo nabaviti nove sustave koji će nam omogućiti zaštitu od zračnih i pomorskih dronova. To je jedna od glavnih zadaća NATO-a, ali i jedan od prioriteta bugarske vlade. Trenutačno znatno zaostajemo za izazovima s kojima se suočavamo", upozorio je.
Posebno se osvrnuo na sigurnosnu situaciju u Crnom moru.
"Ono što se nedavno dogodilo u Crnom moru nije iznimka. Crno more nije sigurno. Od samog početka rata više od 150 civilnih brodova pogođeno je u napadima, dok je više od 160 plovila iz takozvane ruske flote u sjeni oštećeno ili potopljeno. Dakle, ne govorimo o izoliranom incidentu. Crno more postalo je ratna zona i plovidba više nije sigurna", naglasio je Bozhilov.
Zaključno je poručio da je za dugoročnu sigurnost nužno pronaći diplomatsko rješenje.
"Moramo dovesti Rusiju za pregovarački stol kako bismo ponovno uspostavili sigurnost, ne samo u Ukrajini nego i na cijelom području Crnog mora i kako bismo osigurali veću sigurnost za Europu", zaključio je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas