Bugarski stručnjak za sigurnost i obranu: "Moramo promijeniti način na koji vodimo ratove"

"Ono što se nedavno dogodilo u Crnom moru nije iznimka. Crno more nije sigurno. Od samog početka rata više od 150 civilnih brodova pogođeno je u napadima, dok je više od 160 plovila iz takozvane ruske flote u sjeni oštećeno ili potopljeno. Dakle, ne govorimo o izoliranom incidentu. Crno more postalo je ratna zona i plovidba više nije sigurna", naglasio je Bozhilov.