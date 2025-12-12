Von der Leyen uzvratila Trumpu: Ne miješaj se u europsku demokraciju

„Naravno, naš odnos sa Sjedinjenim Državama se promijenio. Zašto? Zato što se mi mijenjamo. I iznimno je važno da to imamo na umu: koja je naša pozicija? Koja je naša snaga? Radimo na tome. Budimo ponosni na to. Zauzmimo se za ujedinjenu Europu. To je naš zadatak … da gledamo na sebe i budemo ponosni na sebe“, rekla je von der Leyen, na pljesak publike.