Von der Leyen uzvratila Trumpu: Ne miješaj se u europsku demokraciju

Američki predsjednik je Europu nazvao „propadajućom“ skupinom država koju vode „slabi“ ljudi, u intervjuu za POLITICO. Predsjednica Komisije je oštro odgovorila.
Donald Trump ne bi se trebao miješati u europsku demokraciju, poručila je u četvrtak Ursula von der Leyen, nekoliko dana nakon što je američki predsjednik uputio oštar napad na Europu, prenosi POLITICO.
„Nije na nama, kada je riječ o izborima, odlučivati tko će biti čelnik neke zemlje, nego na građanima te zemlje … To je suverenitet birača i on se mora štititi“, rekla je predsjednica Europske komisije u intervjuu na gala događaju POLITICO 28 u Bruxellesu.
„Nitko drugi se ne smije miješati, bez ikakve sumnje“, dodala je čelnica Komisije odgovarajući na pitanje o Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji SAD-a, objavljenoj prošlog tjedna, koja je izazvala buru reakcija u Europi.
U strategiji se tvrdi da se Europa suočava s „civilizacijskim brisanjem“ u sljedećih 20 godina — narativ koji je naišao na plodno tlo među europskim krajnje desnim liderima, uključujući mađarskog premijera Viktora Orbána, kao i u Rusiji. Dokument također napada europske napore da se obuzdaju krajnje desne stranke, nazivajući takve poteze političkom cenzurom, te govori o „poticanju otpora trenutačnoj putanji Europe unutar europskih nacija“.
Von der Leyen je rekla da je to jedan od razloga zbog kojih je EU predložio Demokratski štit, čiji je cilj pojačati borbu protiv stranog uplitanja na internetu, uključujući i u izborne procese.
Predsjednica Komisije istaknula je da je oduvijek imala „vrlo dobar radni odnos“ s američkim predsjednicima te da je „tako i danas“. Ipak, naglasila je kako bi se Europa trebala usredotočiti na samu sebe, umjesto da se uspoređuje s drugima.
„Iz dubine srca, uvjerena sam transatlantistica. Ali što je doista važno? Važno je da … budemo ponosni što smo Europska unija, da gledamo na svoju snagu i da se bavimo izazovima koje imamo“, rekla je.
„Naravno, naš odnos sa Sjedinjenim Državama se promijenio. Zašto? Zato što se mi mijenjamo. I iznimno je važno da to imamo na umu: koja je naša pozicija? Koja je naša snaga? Radimo na tome. Budimo ponosni na to. Zauzmimo se za ujedinjenu Europu. To je naš zadatak … da gledamo na sebe i budemo ponosni na sebe“, rekla je von der Leyen, na pljesak publike.
Trump o Europi: "Mislim da su slabi"
Američki predsjednik je Europu nazvao „propadajućom“ skupinom država koju vode „slabi“ ljudi, u intervjuu za POLITICO s Dashom Burns koji je emitiran u utorak u posebnoj epizodi podcasta The Conversation.
„Mislim da su slabi“, rekao je Trump, govoreći o predsjednicima i premijerima kontinenta, dodajući: „Mislim da ne znaju što rade. Europa ne zna što učiniti.“
POLITICO je u četvrtak Trumpa proglasio najmoćnijom osobom koja oblikuje europsku politiku, stavivši ga na vrh godišnje liste P28.
Lista ističe one za koje se očekuje da će imati najveći utjecaj na politički smjer Europe u nadolazećoj godini, na temelju doprinosa redakcije POLITICO-a i ključnih aktera s kojima novinari POLITICO-a razgovaraju.
