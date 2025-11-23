Ursula von der Leyen oglasila se o mirovnom planu za Ukrajinu

Nicolas TUCAT / AFP

Ukrajinske granice ne mogu se mijenjati silom, njezina vojska ne može se smanjiti i ostaviti je ranjivom na napad, a Europska unija mora imati središnju ulogu u mirovnom sporazumu za Ukrajinu, izjavila je u nedjelju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Izjava Von der Leyen dolazi u trenutku kada visoki dužnosnici iz Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Velike Britanije i Njemačke u Ženevi održavaju razgovore o nacrtu plana Washingtona za okončanje rata u Ukrajini.

"Svaki vjerodostojan i održiv mirovni plan trebao bi prije svega zaustaviti ubijanje i okončati rat, a ne sijati sjeme za budući sukob", rekla je šefica EK-a.

Ona je podsjetila na glavne elemente potrebne za pravedan i trajan mir i suverenitet Ukrajine.

"Prvo, granice se ne mogu mijenjati silom. Drugo, kao suverena nacija, ne može imati ograničenja za ukrajinske oružane snage koja bi zemlju učinila ranjivom na buduće napade i time potkopavala i europsku sigurnost", rekla je von der Leyen.

"I treće, u osiguravanju mira za Ukrajinu mora se u potpunosti odraziti središnja uloga Europske unije. Ukrajina mora imati slobodu i suvereno pravo birati vlastitu sudbinu. Izabrala je europsku sudbinu", poručila je predsjednica Komisije.

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u nedjelju u Ženevi.

Započeli su sastanci Ukrajine s predstavnicima europskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, a sljedeći korak su razgovori s američkim izaslanstvom.

Ukrajina se uz pomoć Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine.

Trumpov plan u 28 točaka traži od Ukrajine velike ustupke, a ukrajinski predsjednik dao je naslutiti da njegova vlada planira predložiti alternativu.