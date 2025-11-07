Washington i Tel Aviv odbili sudjelovati u UN-ovoj raspravi o stanju ljudskih prava

Ed JONES / AFP

Sjedinjene Države su nakon Izraela druga država koja je odbila sudjelovati u UN-ovoj raspravi o stanju ljudskih prava u svojoj zemlji, ostavivši prazna mjesta na sjednici Radne skupine Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi u petak.

Nesuradnja Washingtona

SAD također nije dostavio nacionalno izvješće prije sastanka, priopćila je radna skupina, službeno zabilježivši „nesuradnju“ Washingtona. Odluka ne nosi izravne posljedice, a skupina je pozvala SAD da se kasnije ponovno uključe u proces.

U priopćenju američke misije u Ženevi stoji da UN „glumi brigu za ljudska prava“, dok istodobno dopušta poznatim prekršiteljima da koriste organizaciju kako bi se „sakrili od nadzora“.

U izjavi je također optužen UN za „neprestanu pristranost protiv Izraela“.

Univerzalni periodični pregled ljudskih prava

Od 2008. svih 193 država članica UN-a obvezne su otprilike svakih pet godina proći takozvani Univerzalni periodični pregled (UPR) svojeg stanja ljudskih prava. Zemlje tada predstavljaju svoja izvješća o napretku, dok druge mogu postavljati pitanja i davati preporuke.

Izrael je ranije bio jedina zemlja koja je preskočila svoj pregled, 2013., prije nego što je nekoliko mjeseci kasnije ponovno počeo surađivati.

Sjedinjene Države povukle su se iz Vijeća za ljudska prava ubrzo nakon povratka predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Povlačenje, međutim, ne oslobađa nijednu zemlju članicu UN-a od obveze sudjelovanja u UPR procesu.

Zagovornici ljudskih prava upozorili su da bi autoritarne vlade sada mogle slijediti primjer SAD-a i odbiti sudjelovati u budućim pregledima.