Zajednička izjava europskih čelnika: Nema puta do mira bez Ukrajine

O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine, poručili su u nedjelju u zajedničkoj izjavi europski čelnici uoči planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Oglas
Zajednička izjava čelnika Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske, Finske i Europske komisije glasi: „Dijelimo uvjerenje da diplomatsko rješenje mora zaštititi ključne sigurnosne interese Ukrajine i Europe“.
„Slažemo se da ti ključni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koja će omogućiti Ukrajini da učinkovito brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.“
Sloboda izbora o vlastitoj sudbini
„Ukrajina ima slobodu izbora o svojoj vlastitoj sudbini. Suvisli pregovori mogu se voditi samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.“
„O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine. Ostajemo predani načelu da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom.“
„Trenutna linija kontakta trebala bi biti polazišna točka pregovora“, navodi se u zajedničkoj izjavi.
Trump i Putin odredili mjesto i vrijeme sastanka
Izjava je objavljena dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Trump planira susret s Putinom na Aljasci 15. kolovoza.
Tvrdi da su strane, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu postizanja dogovora koji bi mogao okončati sukob.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas