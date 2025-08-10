Oglas

Zajednička izjava europskih čelnika: Nema puta do mira bez Ukrajine

Hina
10. kol. 2025. 07:14
Macron Merz and Starmer, REUTERS 12.5.2025.
Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine, poručili su u nedjelju u zajedničkoj izjavi europski čelnici uoči planiranog sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Zajednička izjava čelnika Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, Poljske, Finske i Europske komisije glasi: „Dijelimo uvjerenje da diplomatsko rješenje mora zaštititi ključne sigurnosne interese Ukrajine i Europe“.

„Slažemo se da ti ključni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koja će omogućiti Ukrajini da učinkovito brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet.“

Sloboda izbora o vlastitoj sudbini

„Ukrajina ima slobodu izbora o svojoj vlastitoj sudbini. Suvisli pregovori mogu se voditi samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.“

„O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine. Ostajemo predani načelu da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom.“

„Trenutna linija kontakta trebala bi biti polazišna točka pregovora“, navodi se u zajedničkoj izjavi.

Trump i Putin odredili mjesto i vrijeme sastanka

Izjava je objavljena dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini. Trump planira susret s Putinom na Aljasci 15. kolovoza.

Tvrdi da su strane, uključujući i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, blizu postizanja dogovora koji bi mogao okončati sukob.

