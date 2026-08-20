Zaplovila zastrašujuća ruska nuklearna podmornica: Grdosija koja nosi najnoviji sustav oružja

Habarovsk je projektirao Središnji projektni biro Rubin, a navodno se djelomično temelji na tehnologijama i konstrukcijskim rješenjima razvijenima za nuklearne podmornice klase Borej, naoružane balističkim projektilima. Međutim, za razliku od podmornica s balističkim projektilima, njegova glavna zadaća nije lansiranje takvih projektila, nego korištenje autonomnih podvodnih vozila Poseidon.