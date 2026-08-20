Habarovsk
Zaplovila zastrašujuća ruska nuklearna podmornica: Grdosija koja nosi najnoviji sustav oružja
Nakon potvrde da je ruska Ratna mornarica započela tvornička ispitivanja na moru prve strateške podmornice na nuklearni pogon klase Habarovsk, sve je raširenije mišljenje da rusko strateško nuklearno odvraćanje ulazi u novu fazu, obilježenu uvođenjem dosad neviđenih sposobnosti.
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Podmornica je 17. kolovoza 2026. napustila brodogradilište Sevmash u Severodvinsku, što predstavlja važnu prekretnicu u programu koji se razvija više od desetljeća, piše Military Watch Magazine.
Pojava Habarovska predstavlja značajno proširenje ruskih strateških nuklearnih sposobnosti jer uvodi sustav za isporuku nuklearnog oružja projektiran za približavanje ciljevima iz posve drukčijeg smjera od tradicionalnih balističkih projektila.
Habarovsk je projektirao Središnji projektni biro Rubin, a navodno se djelomično temelji na tehnologijama i konstrukcijskim rješenjima razvijenima za nuklearne podmornice klase Borej, naoružane balističkim projektilima. Međutim, za razliku od podmornica s balističkim projektilima, njegova glavna zadaća nije lansiranje takvih projektila, nego korištenje autonomnih podvodnih vozila Poseidon.
Procjenjuje se da Habarovsk ima istisninu od oko 10.000 tona te da može nositi do šest Poseidona.
Poseidon predstavlja bitno drukčiji pristup strateškoj isporuci nuklearnog oružja. Umjesto leta kroz atmosferu balističkom putanjom, ovo podvodno vozilo na nuklearni pogon trebalo bi prelaziti interkontinentalne udaljenosti pod morem prije približavanja cilju.
Time Poseidon Rusiji pruža mogućnost uporabe nuklearnog oružja koja ne ovisi o konvencionalnoj arhitekturi interkontinentalnih balističkih projektila. Istodobno potencijalno znatno otežava obrambeno planiranje protivnika jer ga prisiljava da računa s dodatnim, podvodnim smjerom mogućeg napada.
Strateška važnost Habarovska stoga nije toliko u broju oružja koje može nositi koliko u dodatnoj diversifikaciji ruske sposobnosti za uzvratni nuklearni udar. Rusija već raspolaže najvećim kopnenim arsenalom interkontinentalnih balističkih projektila na svijetu i drugom najvećom flotom podmornica s balističkim projektilima, uz zrakoplove velikog doleta sposobne za nošenje nuklearnog oružja.
Zbog potpuno drukčijeg okruženja u kojem Poseidon djeluje, kao i mogućih pravaca njegova približavanja ciljevima, potencijalni protivnici morali bi razviti zaseban skup sposobnosti za nadzor, otkrivanje i obranu od takve prijetnje.
Program Habarovsk pokazuje i kako Rusija u postsovjetskom razdoblju sve više pokušava nadoknaditi ograničenja svojih konvencionalnih vojnih sposobnosti razvojem visokospecijaliziranih strateških sustava. Iako se zemlja suočavala s poteškoćama u održavanju konkurentnosti u čitavom spektru naprednih obrambenih tehnologija, nuklearno oružje, podmornice na nuklearni pogon i druge asimetrične sposobnosti ostali su među glavnim investicijskim prioritetima.
Poseidon se uklapa u taj širi obrazac kao tehnološki iznimno ambiciozan sustav čiji je cilj ostvarivanje strateških učinaka bez potrebe da Rusija parira Sjedinjenim Državama u čitavom spektru konvencionalnih vojnih sposobnosti.
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