Zapovjednik ruske vojske Valerij Gerasimov najavio je u subotu nastavak ruske invazije u Ukrajini s novim ciljevima za jesenju ofenzivu, unatoč pozivima zapada na pregovore.

"Trenutno traju napadi na cijeloj bojišnici", rekao je Gerasimov. "Danas definiramo zadatke pojedinih grupa oružanih snaga za jesenji period", dodao je.

Prema Gerasimovu, ruska vojska kontrolira 99.7% ukrajinske regije Luhanska, 79% Donecka, 76% of Hersona i 74% Zaporižje.

Kao preduvjet za primirje, Moskva traži da se ukrajinska vojska povuče iz cijelog Donecka.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacuje te zahtjeve. Ukrajina još uvijek drži gradove Slovjansk i Kramatorsk koji se smatraju važnim obrambenih utvrdama.

Ruski pregovarač Kiril Dmitriev optužio je zapadne saveznike Kijeva da produžuju sukob ističući nerealne zahtjeve. "EU bi trebao prestati sabotirati mirovni proces", rekao je.

Moskva je više puta odbacila mogućnost da europske zemlje pošalju svoje snage u Ukrajinu radi osiguranja provedbe mirovnog sporazuma.

Europske države s druge strane optužuju Rusiju da kupuje vrijeme kako bi provela nove napade.