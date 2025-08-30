FOTO / Nevrijeme pogodilo Zagreb: Poplavljen podvožnjak, vatrogasci imaju pune ruke posla

U subotu navečer Zagreb je zahvatilo jako nevrijeme praćeno obilnom kišom.
Oglas
Obilna kiša u subotu popodne i navečer izazvala je problem na zapadu grada Zagreb.
Podvožnjak u Huzjanovoj ulici je poplavljen, javljaju čitatelji. Vatrogasci imaju pune ruke posla.
Zbog velike količine kiše problemi se javljaju i u prometu.
Ravnateljstvo civilne zaštite oglasilo se o nevremenu na području Grada Zagreba.
Emica Elvedji/PIXSELLViše
Emica Elvedji/PIXSELLViše
Emica Elvedji/PIXSELLViše
"Županijski centar 112 Zagreb Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH zaprimio je od 19:10 do 20:47 sati više dojava građana o posljedicama nevremena praćenog jakim vjetrom i kišom.
Zaprimljene dojave odnosile su se na plavljenje stambenih objekata te poteškoće u cestovnom prometu – poplava u podvožnjaku (križanje Aleje grada Bologne i Škorpikove ulice). Obaviještene su nadležne službe", priopćeno je.
⛈ Nevrijeme na području Grada Zagreba— Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 30, 2025
📌Županijski centar 112 Zagreb @RavnateljstvoCZ zaprimio je od 19:10 do 20:47 sati više dojava građana o posljedicama nevremena praćenog jakim vjetrom i kišom
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas