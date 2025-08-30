Oglas

FOTO / Nevrijeme pogodilo Zagreb: Poplavljen podvožnjak, vatrogasci imaju pune ruke posla

N1 Info
30. kol. 2025. 22:37
30.08.2025., Zagreb -Poplavljen je podvoznjak izmedju Gajnica i Podsuseda zbog pljuska. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
U subotu navečer Zagreb je zahvatilo jako nevrijeme praćeno obilnom kišom.

Obilna kiša u subotu popodne i navečer izazvala je problem na zapadu grada Zagreb.

Podvožnjak u Huzjanovoj ulici je poplavljen, javljaju čitatelji. Vatrogasci imaju pune ruke posla.

Zbog velike količine kiše problemi se javljaju i u prometu.

Ravnateljstvo civilne zaštite oglasilo se o nevremenu na području Grada Zagreba.

"Županijski centar 112 Zagreb Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH zaprimio je od 19:10 do 20:47 sati više dojava građana o posljedicama nevremena praćenog jakim vjetrom i kišom.

Zaprimljene dojave odnosile su se na plavljenje stambenih objekata te poteškoće u cestovnom prometu – poplava u podvožnjaku (križanje Aleje grada Bologne i Škorpikove ulice). Obaviještene su nadležne službe", priopćeno je.

Teme
nevrijeme zagreb

