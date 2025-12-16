Zašto se francuski farmeri protive trgovinskom sporazumu Europske unije i južnoameričkog bloka?

Trgovinski sporazum EU-a s Mercosurom, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, zaključen je prije godinu dana, ali još čeka ratifikaciju. Cilj mu je proširiti pristup prekomorskim tržištima za europske izvoznike koji se suočavaju s carinama koje je nedavno uveo SAD i rastućom konkurencijom iz Kine. Međutim, sporazum nailazi na snažno protivljenje poljoprivrednika diljem Europe, koji strahuju da će ih preplava jeftinog poljoprivrednog uvoza proizvedenog prema blažim ekološkim i poljoprivrednim standardima u nekim južnoameričkim zemljama staviti pod prevelik pritisak.